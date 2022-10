Le ganó. Captan a Paulina Rubio haciendo del baño en la playa... y limpiándose

Emma García, conductora del programa de farándula español "Fiesta", fue la que se encargó de describir lo que hizo Paulina Rubio en una playa.

"Una estrella mundialmente conocida ha sido sorprendida en una actitud... ¿cómo lo diría yo?...natural, bueno o mejor dicho necesaria... Ella es Paulina Rubio y estas son las imágenes que hemos conseguido".

Enseguida se mostró una secuencia de fotos en la que aparece Pau a la orilla del mar, en una zona rocosa y en cuclillas.

“Paulina no lo piensa y la cantante mexicana no ha podido aguantar el apretón y se ha tenido que ir directo al trono. Pero, atención, porque fina, como la que más, la vemos con piedras en la mano, piedras que usa para limpiarse y que esperemos que no se haya llevado de recuerdo”.

En la secuencia se aprecia que, ciertamente, Paulina después de estar en cuclillas, se levanta y toma una piedra con la que se limpia.

En redes sociales, algunos se dijeron "fascinados" por la acción de la cantante mexicana pero a otros les pareció desagradable.

