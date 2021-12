¡Le dan colágeno! Gaby Spanic nos confiesa que ha vivido amoríos con hombres más jóvenes

Después de hacerle la vida imposible a Lucero en Soy tu dueña, hace 11 años, Gaby Spanic regresó a Televisa para interpretar a una mujer liberal y explosiva en Si nos dejan, telenovela en la que, al igual que su protagonista, vivirá un amor con un hombre mucho menor que ella (Carlos Said). Esta situación, según nos explica la actriz venezolana, no le resulta nada ajena, pues los jovencitos también le han dado colágeno y vitalidad en relaciones que ha disfrutado al máximo. De este personaje y de cómo vivió el duelo por la muerte de su madre nos platica la estrella de éxitos como La usurpadora

¿Cómo has vivido este regreso a Televisa? Estoy muy contenta de regresar por la puerta grande a mi casa, Televisa, con un gran papel, un personaje de primera actriz (risas), porque, aunque ustedes me ven joven y todo, la verdad es que soy “traga años” porque me cuido mucho, entonces, este es un rol con muchos matices, que lo hizo Margarita Gralia en su momento (Mirada de mujer), y tiene mucha importancia dentro de la historia; ya vieron que al principio Fedora comenzó siendo muy superficial, muy exquisita, muy divina, sexy, extravagante, alegre, de estas mujeres que cortan el hielo cuando llegan a una fiesta, porque ella, como muchas, deciden vivir su libertad, su “soledad” disfrutando de los hombres, ya que ella quiere hacer con ellos lo que le dé la gana, trata de que nadie le dicte órdenes porque es muy independiente, y es lo que muchas mujeres están haciendo ahora, se rebelan en medio de tanto tabú.

¿Esa misma independencia es lo que lleva a tu personaje a tener un romance con un hombre mucho más joven? ¡Claro! Es que en los hombres ven como normal el hecho de que estén con una mujer mucho más joven, pero que una mujer mayor esté con alguien de 25 años es motivo de señalamientos, a pesar de que nosotras estamos luchando por el empoderamiento. Y no es que yo sea feminista, sino que estoy en contra del machismo, y es muy diferente. Estoy en contra de la desigualdad, y con este personaje lo vamos a ver. Cuando su amiga Alicia (Mayrín Villanueva) lo sepa, va a ser como una explosión, aunque ella también está viviendo lo mismo. Pero ella sí va a ser feliz con esa relación, porque mi personaje sí sufre, va a llorar, no sólo por amor, sino por otras situaciones (violencia de género), y muchas mujeres se van a identificar, ya que algunas, cuando viven algo parecido, se quedan calladas, son cómplices, les da vergüenza, y en Si nos dejan se tocará un tema muy fuerte.

¿Viste algo de lo que hizo Margarita Gralia para darle vida a Fedora? No, porque no se parecen tanto, este personaje es diferente. En Mirada de mujer, Margarita (quien hace el papel de Paulina) es infectada de sida, y esta mujer tendrá que sortear otras dificultades. Como actriz ha sido un reto, y agradezco que me haya tocado interpretar este papel. Cuando hice el casting me enamoré del personaje, me dieron la sinopsis y me atrapó, porque es un rol que hará reflexionar al público, sobre todo a las mujeres. Cuando me llamaron le di gracias a Dios porque entendí que algún propósito tenía con el personaje.

¿Cómo se la pasaron Mayrín, Alexis y tú en las grabaciones? La pasamos muy bien porque nos divertimos, había mucha paz, porque fue un equipo sin ego y sin esas estupideces, todos fueron colaboradores, generosos con sus compañeros, nos reímos mucho, nos apoyamos, nos ayudamos.

¿Has tenido un romance con un hombre menor? No te voy a contar mucho de mi vida privada, pero yo lo viví, y es divino, lo disfruté hasta que duró. Es colágeno, energía, me hacía sentir poderosa.

Entonces, ¿no te cierras a repetir la experiencia? Pero, ¿por qué? A mí no me importa lo que diga la gente, porque si uno se pone a prestarle atención a todo lo que hablan, imagínate… Yo prefiero avanzar, vivir, superarme y evolucionar, antes que estar pendiente de las críticas.

¿Quién es Gaby Spanic cuando se apagan las cámaras? Soy muy niña, muy juguetona, muy divertida, muy profesional, cocino riquísimo, hago muchas cremas, me encanta la música, me gusta cantar, componer, amo ser ama de casa, ir al súper. Creo que nunca paro, siempre tengo la energía a millón y disfruto mi vida. Soy un ser humano que no le gusta maquillarse, que no le gusta ponerse tacones, soy muy elemental.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!