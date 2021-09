"Le creo": Poncho Vera apoya a Gaby Platas tras revelar violencia con Paco de la O

Pese a que cuando Gaby Platas anunció su separación con Poncho Vera se decía que ella le habría sido infiel con Paco de la O, ahora el conductor la apoya luego de que reveló lo que vivió con el actor.

De hecho, desde que se especulaba la infidelidad, Poncho Vera la defendió, por lo que no es sorpresa que ahora le envíe este mensaje: “Es un tema complicado. Te diría que no me importa, pero obviamente sí me importa. Lo que digo, lo que quiero decir es que yo a Gaby, a pesar de que tuvimos un divorcio, la respeto con todo mi ser".

A los micrófonos de 'De primera mano', el presentador dijo sobre su ex: "Le tengo mucho cariño, comprensión, entonces, tengo que ser cuidadoso son mis palabras. Le creo. No es que me pregunten. Creo lo que ha dicho y lo lamento muchísimo, que no haya tenido éxito en ese matrimonio y haya pasado por las situaciones que me comentas. Lo lamento muchísimo, y hago votos para que no le vuelva a suceder a ella ni a nadie más”.

Y es que Gaby Platas reveló que vivió un matrimonio "con entornos violentos, de infidelidad, de drogas". Así que Poncho Vera dijo:

"Lo que yo digo es que le creo, como hay que creerle a todas las mujeres, a las víctimas. Y, de veras, lamento muchísimo que se haya enfrentado a esta situación. Conociendo a Gaby, estoy seguro que es una mujer muy fuerte, inteligente, lo ha superado y está muy bien en su vida, y eso me da gusto".

Por su parte, Paco de la O no negó nada, y se limitó a decir: "Para mí esa relación terminó hace ya casi cuatro años, hace mucho tiempo y creo que lo que en ese momento no se dijo, no se esgrimió, tiene que ver con procesos interiores no resueltos… no puedo ahondar en el tema porque esa relación no está ya en mí, yo me considero una persona que agradece profundamente todo lo que vivió, siempre le voy a mandar bendiciones, yo soy el resultado de esa relación, como soy resultado de todas mis relaciones".

En tanto, Gaby Platas aseguró que Paco de la O "como persona no merece nada".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!