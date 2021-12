¡Le copian! Aurora Valle asegura que algunos tratan de imitar su estilo en 'Confesiones'

Con una entrevista a Sergio Goyri culminó la tercera temporada de Confesiones, el programa de Aurora Valle que se transmitió por el canal Tlnovelas manteniéndose en el primer lugar de audiencia. Ahora, la periodista se plantea una nueva entrega para el 2022, con invitados que impacten al público y compartan su historia de vida.

La satisfacción de haber hecho 21 emisiones es la mayor recompensa de la comunicadora, quien nos dice que han tratado de imitar su estilo, pero su sello no tiene comparación alguna.

¿Qué balance haces al terminar la tercera temporada de Confesiones? Muy contenta, porque el inicio no fue nada fácil, o sea, la preproducción que hicimos entre enero y febrero fue muy complicada porque estábamos en plenos picos de pandemia. En marzo arrancamos las grabaciones y no había vacuna en México todavía, pero ya luego que nos vacunamos nos fuimos como hilo de media, entonces todo empezó a fluir mucho mejor, y hago un balance superpositivo; cuando llegamos a la meta no lo podíamos creer porque cerramos en un muy buen lugar.

Seguiste conquistando nuevos seguidores, ¿cuál fue la clave para lograrlo? Yo creo que la clave es hacer un buen trabajo, llevar historias interesantes, porque sí creo que la gente necesita motivación; pienso que nos podemos inspirar en otras historias, que si estamos pasando por un mal momento podemos reflejarnos en alguien que ya pasó por eso, y eso le ha gustado al público.

¿Qué revelaciones fueron las que encendieron esta entrega? Tienes el caso de Claudia Ramírez, quien nos confesó que vivió violencia de género; lo que pasó María Sorté cuando su hijo sufrió un atentado; Juan Diego Covarrubias con el tema del divorcio; Héctor Suárez Gomís con la muerte de su papá...

¿A estas alturas todavía te sorprenden estas historias? Sí, y creo que todos terminan sorprendiéndome. Yo conocía un poco la historia de José Elías Moreno, pero no lo sabía a fondo; él me platicó que en un accidente automovilístico se murieron su mamá, su papá y su abuela. Él iba en un coche junto con sus hermanas, rumbo a Cuautla, Morelos, entonces, imagínate cómo un chavo de 14 años, hijo de uno de los grandes actores del cine mexicano, pudo sobrevivir a esa pérdida. Me impactó mucho la historia porque, además, él nunca había hablado de eso. También me gustó mucho la entrevista con la que cerramos el ciclo, la de Sergio Goyri, porque se comportó chistoso, divertido, echando a un lado su fama de violento…

¿Tienes pensado hacer la cuarta temporada para el próximo año? Sí, por supuesto que ya está en papel, en pláticas, sólo falta que me den fecha de inicio. O por lo menos eso espero, pero tengo la seguridad porque en la empresa están muy satisfechos con los resultados.

¿Mantendrás el mismo formato o habrá alteraciones en la estructura? Don Manolo Fábregas decía que si las cosas estaban bien, no había que moverlas. Y a la gente le gusta el formato, disfruta lo que ve, ya hay un sello, y ya me he dado cuenta de que algunos están tratando de copiarme un poco, y eso quiere decir que vamos por buen camino. A lo mejor se me ocurren cosas diferentes, pero mientras tanto, vamos a mantener la esencia para no complicar a la audiencia.

¿A quién quieres ver sentado a tu lado en la próxima temporada? ¡No te voy a decir! (risas). Es que, ¿qué tal si se me sala? Porque me ha pasado que he creído que algunos me dirían que sí y al final declinaron, mientras los que pensaba que dirían que no han aceptado, por eso prefiero que sea una sorpresa.

