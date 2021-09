Laura Zapata denuncia que el caso de maltrato contra su abuela en asilo está parado y siguen las amenazas de muerte

El calvario que vive Laura Zapata lleva más de seis meses y no ha terminado. Desde enero, la Fiscalía del Estado de México abrió una carpeta de investigación por la negligencia con la que fue cuidada su abuela Doña Eve Mange, de 103 años, en un asilo del Edomex, desde entonces el caso no ha avanzado. Al contrario, la actriz sigue siendo amenazada de muerte.

“A mi abuela me la acabaron, casi me la matan, aún tiene heridas en su cuerpo, he gastado un dineral en su recuperación y el caso lo llevan con impunidad y corrupción”, denunció en entrevista exclusiva con TVyNovelas.

Asimismo, manifestó públicamente que el caso de su abuela Doña Eva Mange está parado y no ha tenido avance. “Exactamente yo, el 13 de enero estaba abriendo una carpeta de investigación por el esclarecimiento del caso y desde entonces no ha pasado nada. Tuve una cita a la que no llegó la enfemera porque supuestamente no tenían su dirección y por eso no pudieron encontrarla; eso ocurrió hace tres meses, desde entonces no se ha vuelto a programar la cita y no se nada.

Presumo una gran impunidad, no pude ser que con todas las evidencias, con todas las pruebas y después de colocarle sellos al lugar, el asilo del terror siga funcionando y la enfermera asesina sigue con sus malos manejos; espero que nadie la contrate, explicó la actriz.

“ESTÁN APOYADOS, SOLAPADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO”

¿Cree que hay corrupción en el manejo del caso? "Los dueños de este lugar (Andrés y Claudia Portillo), que yo le digo el asilo del terror, son dueños de casi todo Interlomas. Me he enterado que son constructores y que han hecho carreteras con el gobierno, son amigos y por eso los protegen. Están apoyados, solapados y protegidos por el Gobierno del Estado de México que no ha hecho nada.

¿Entonces, es un tráfico de influencias? "Absolutamente. No puede ser que casi matar a una señora de 103 años no sea significativo e importante en esta sociedad. Nos hemos vuelto fríos y pasamos por alto este tipo de hechos. Se cometió un delito, el delito de daño en la persona de mi abuela, que es de la séptima edad.

¿Cuáles son las evidencias? "Mi abuela estuvo todo el tiempo de pandemia encerrada en un lugar que es para proteger a los ancianos, pero que terminó siendo el asilo del terror. Para mí fue muy difícil internar a mi abuela en este lugar porque yo la amo, pero me sacrifiqué porque pensé que era lo mejor para ella, pues iba a estar bien cuidada.

La llamaba todos los días y hablaba a cada rato con la supuesta enfermera para ver cómo estaba. Después de casi un año hablé para poder ver a mi abuela y festejarle sus 103 años, el 18 de enero de este 2021. Me indicaron que tenía que internarme en el lugar durante seis días para cumplir un protocolo anticovid y llegué al sitio el 10 de enero, pero al día siguiente comencé a notar muchas cosas raras con la enfermera que quería dejar de trabajar. El 12 de enero me notificaron que después de revisar a mi abuela se dieron cuenta que tenia escara en su cuerpo, pero eran hoyos; algunos de 11 centímetros.

¿Cómo vio a su abuela en ese momento? "Imagínate, tenía siete heridas. Pero aparte, la ví maltratada, yo creo que la enfermera hasta la golpeaba. De verdad fue todo de terror. Yo me pregunto qué hacían los dueños, ¿por qué no se dieron cuenta de todo esto? Mi abuela llegó a ese lugar en muy buenas condiciones y me la entregaron casi al borde de la muerte, ella, al entrar comía sola, hablaba, pero estaba bien, y me la acabaron.

DOÑA EVA "YA ESTÁ MUY DETERIORADA, ESTÁ MAL”

¿Cómo se encuentra actualmente? "Está mejor, poco a poco sus heridas van sanando pero la recuperación ha sido lenta. Dios me llevó al asilo para yo salvarla. De las siete heridas, sólo le quedan dos, la de 11 centímetros, ya va en cuatro. Pero esto ha sido algo de no dormir y desvelarnos. Gracias a Dios la lleve a mi casa, porque si no, me la hubiesen matado".

¿Y emocionalmente? "Ya está muy deteriorada, está mal. Mi abuela a sus 103 años debería estar feliz y viviendo de todo lo que construyó, pero está pasando dolores y sufrimiento postrada en una cama.

¿Usted quiere justicia? "Yo no estoy haciendo esto por dinero, yo quiero justicia, que cierren el asilo y que a esta enfermera le quiten su licencia profesional. ¿Para qué quiero yo dinero?, quiero que se la haga justicia a mi abuela, porque se me hace una falta de amor, de conciencia y de todo. Me pidieron que hiciera una cuantificación de los daños, pero yo quiero es justicia.

¿A cuánto asciende la suma de todo lo que ha tenido que gastar por el maltrato que sufrió su abuela? "Un dineral, contraté a dos enfermeros a tiempo completo, la doctora que le cura las heridas va dos veces a la semana a la casa y en cada visita cobra tres mil pesos, el tratamiento para las heridas cuesta seis mil pesos. También los gastos que realicé en mi casa para poder adaptarla a sus necesidades, tuve que mandar a hacer una rampa en mi casa para sacarla al jardín a desayunar, le monté una cama especial y le acondicioné su cuarto. Además el asilo cobraba 100 mil pesos al mes.

¿Qué piensa hacer al respecto? "Seguiré con la demanda hasta que haya justica. Yo soy parte de una familia que reside en el Estado de México que está viviendo la impunidad. Tengo amenazas de muerte, me llamaron por teléfono y me dijeron que era una maldita vieja y que me iban a matar. He vivido una bajeza y una película de terror, es inaudito que casi hayan matado a una persona y no se ha hecho nada. Se tiene que hacer respetar la integridad de una mujer de 103 años. El lugar lo clausuraron, le colocaron unos sellos, y a los días se los quitaron, por la gran impunidad que existe en el caso.

