Laura 'N' deberá pagar un millón de dólares para salir de sus problemas

Que Laura “N” quede libre y pueda retomar su vida en México le saldría bastante caro, pues según nos explica el abogado Gustavo Herrera, la cifra que tendría que pagar ronda el millón de dólares. Esta sería la única salida que tiene la peruana, quien ha incurrido en un grave delito al vender una propiedad que ya había sido embargada por el Servicio de Administración Tributaria.

En entrevista con TVyNovelas, el licenciado, quien también es el defensor de Gabriel Soto e Irina Baeva en la demanda de daño moral que interpusieron en contra de Laura, detalla cuánto empeora la situación legal de la hoy prófuga de la justicia.

Abogado, desde su perspectiva, ¿cómo ve el caso de Laura “N” ahora que un juez rechazó suspender su captura? La señora promovió un juicio de amparo para que no fuera detenida e ingresada al penal de alta seguridad de Almoloya, y le concedieron una suspensión provisional para que las cosas se mantuvieran en el estado en el que se encontraban y no pisara la cárcel, entonces señalaron fecha para audiencia constitucional, y no se presentó al citatorio, no exhibió la garantía de 300 mil pesos que debía exhibir para que surgiera efecto la suspensión, pero algo que es muy técnico en el juicio de amparo, en materia penal, es lo siguiente: cuando el término medio aritmético de la pena excede de cinco años, no surte efecto la suspensión provisional porque es un delito grave, y aquí, la penalidad es de tres a nueve años, entonces, si se presentaba ante el juez de procedimientos penales federales de Almoloya, la iban a detener y a ingresar.

¿Por qué su delito es considerado grave? Porque vendió el inmueble que estaba dado en garantía al SAT. El Código Fiscal de la Federación la cataloga como depositario infiel, pero aparte, ella realizó una conducta típica punible, que es disponer de un bien que ya no le pertenecía al cien por ciento porque ya estaba afectada la propiedad. Luego, otra conducta delictiva de la que nadie ha hablado es que estuvo ilocalizada, porque ella había señalado ese domicilio para recibir notificaciones. El Código Fiscal, en el 112, otra fracción, habla de que incurres en una conducta delictiva cuando iniciado un procedimiento de revisión, una auditoría, un procedimiento administrativo de ejecución fiscal, o cuando te cierran el acta y te notifican el monto del crédito, no das el aviso correspondiente de cambio de domicilio al SAT. Eso es un delito fiscal.

¿Esto empeora su situación? ¡Claro! Agrava su situación legal porque ella ahorita es una prófuga de la justicia y ya está boletinada con la ficha roja de Interpol para que sea detenida en cualquiera de los 174 países en que México tiene firmado el tratado de extradición. Yo creo que la están traicionando los nervios, me enteré que ha cambiado cuatro veces de abogados.

¿Entonces no tiene escapatoria? Lo único que la puede salvar es que liquide los 14 millones y le otorgue el perdón el SAT, pero obviamente van a ser los 14 millones, más multas, más intereses y actualizaciones. Esta sería la única posibilidad de que no pise la cárcel. La Procuraduría Fiscal puede pedir el sobreseimiento de la causa porque ya estaría reparado el daño.

¿Serían unos 20 millones de pesos? No sé. Quizá sería entre 17 y 20 millones. Es que a lo mejor tendría que hacer gastos de ejecución fiscal porque ya había un procedimiento administrativo de ejecución fiscal.

¿Qué pasará con el caso Gabriel Soto? Si ella continúa prófuga y no se presenta a mi audiencia del 20 de septiembre, el juez civil la va a declarar confesa. Y eso nos favorecería a nosotros porque ya se va más rápido el juicio. En caso que la detengan antes de esta fecha, nos entorpece un poco el juicio civil porque entonces el juez civil, si es del dominio público que ya está en prisión, se tendría que trasladar al penal y ahí tomarle la declaración.

