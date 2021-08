Laura G le pone un alto a quienes insisten en recordarle "el cabañazo"

Laura G participa en el reality 'Quiero cantar' dentro de 'Venga la alegría', lo que ha desatado una lluvia de críticas en su contra por no tener buena voz, pero muchos aprovechan para recordarle su pasado.

Hace 10 años vivió el escándalo tras visitar una cabaña con su entonces jefe Carlos Loret de Mola, y aunque ya pasó una década, sus 'haters' siguen molestándola con eso.

Así que Laura G transmitió en sus historias de Instagram un video donde dio la cara, se defendió, y puso un alto a los ataques, que de por sí ni le incomodan.

"Yo estoy orgullosa de cada paso que he dado en mi vida porque me ha convertido en la persona que soy ahora. Si ustedes me quieren seguir recordando el cabañazo, síganlo recordando ustedes. Quedó en el pasado, ya hablé, lo superé, no volví a hacerlo, aprendí y listo, se queda. Uno viene a avanzar. Que si lo del voto, aprendí, continuo sigo, así es esto".

"Si para ustedes recordarme eso piensan que me van a hacer daño están muy equivocados porque cosa que vivo, cosa que me destruye, la sano, la proceso. Tengo la habilidad y personas que me ayudan para cerrarlo y avanzar", agregó Laura G.

Insistió: "Cada cosa que viví en el pasado no me duele, ya pasó. Soy una persona que vive el presente".

Sobre su participación en el reality, se defendió: "¿Que no canto? Chavos, yo sé que no canto, no quiero cantar, no quiero hacer un Auditorio. Si hubiera sido mi sueño, lo hubiera sido desde chiquita y me hubiera preparado".

"Yo estoy aquí presentándoles cada número desde mi corazón, no sé cantar. No me sale, no es mi don, y tampoco lo he desarrollado. Mi camino es otro, es ser comunicadora", dijo Laura G.

