Laura Carmine vivía en edificio que explotó; su departamento se incendió hace 5 años

Este lunes 16 de agosto ocurrió una explosión por acumulación de gas en un departamento en Avenida Universidad, en un edificio donde vive la actriz Fátima Molina, y en el que habitó Laura Carmine.

Ya hay una persona que perdió la vida por la explosión, mientras que reportan a Fátima en "shock" por lo ocurrido, además de que junto a todos sus vecinos, no han podido regresar a sus hogares.

Pero ese edificio tiene un antecedente de hace cinco años, cuando Laura Carmine, la actriz que actualmente vemos en 'La Desalmada', vivía en el departamento 207, mismo que se incendió.

Laura perdió todo el 30 de julio de 2016, tras un corto circuito que consumió el departamento que rentaba.

En 2018 contó a Reforma: "Tuve que empezar de cero otra vez, pero gracias a Dios a mí no me pasó nada, no terminé quemada porque estuve a punto de irme a dormir, me dijeron los peritos que si yo hubiera estado dormida, como el fuego empezó por dentro de la pared, me hubiera ahogado con el humo, no me hubiera enterado de lo que estaba pasando".

Después de un largo proceso legal, y gracias al dictamen de los peritos, la constructora se hizo cargo de los daños del inmueble, pero no de las pertenencias de Laura Carmine.

"Yo dije 'gracias a Dios tengo vida', claro, lo material sí duele, pero gracias a Dios estoy trabajando, poco a poco he salido adelante, se me hace difícil entenderlo, pero si me pasó a mí es porque algo tenía que aprender", dijo la puertorriqueña, quien sigue trabajando en telenovelas.

En cuanto a la explosión de esta semana, hubo al menos 22 personas heridas, un gato extraviado y una persona que perdió la vida.

