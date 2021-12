Laura Carmine: Así se reconstruyó tras perder su patrimonio

En México, la actriz puertorriqueña Laura Carmine ha tocado la gloria, aunque también el infierno. Triunfó como protagonista de telenovelas y en la villana que el público aplaude; pero no todo ha sido color de rosa, pues en 2016 un incendió la dejó, prácticamente, en la calle, devastada y sin un techo dónde vivir.

Si bien ha pasado mucho tiempo de aquel episodio doloroso, la artista nos comparte cómo ve la tragedia cuando voltea a sus recuerdos, y de qué manera logró superar sus traumas para seguir adelante y escribir una nueva historia de resiliencia.

En La desalmada fuiste la más buena de la novela, ¿te resultó más fácil que hacer a una villana? Aunque no lo creas, las villanas siempre se me hacen más difícil porque son todo lo contrario a lo que yo soy; o sea, ojalá tuviera alguna que otra cosilla de las villanas que he hecho, pero no, entonces, siempre batallo mucho porque no las puedo juzgar, tengo que entender que así son, y uno empieza dándole vueltas a la cabeza, tratando de ver por qué actúan de cierta manera, pero obviamente mi trabajo es ser actriz y busco personajes que me hagan crecer, claro, sabiendo las limitaciones que puedo tener.

La gente piensa que los antagónicos son los mejores personajes porque no sufren ni lloran… Pues yo creo que eso está cambiando y que las protagonistas no son como eran hace 10 o cinco años; siento que a la buena la están presentando con las situaciones que nos pasan en la vida real a las mujeres, que tenemos días arriba, días abajo, y cómo vamos luchando en ese transitar para salir adelante. Y por ejemplo, el personaje de Livia Brito en La desalmada pasó por un proceso bien complicado porque le mataron a su esposo, fue violada y tuvo que buscar justicia por sus propias manos. Lamentablemente hay muchas mujeres que han pasado por una desgracia así; lo que debemos, como actores, es enseñarle a las mujeres que nunca se deben detener y que, al final, la justicia se hace presente.

¿Ya cuántos años llevas actuando? Llevo en México 14 años, y previo a eso tenía tres más, o sea, empecé chiquita en Puerto Rico, tomando talleres de actuación.

Después de tantos años haciendo carrera aquí, ¿extrañas tu casa en Puerto Rico, tus raíces, tu gente? Por supuesto, y cada vez que puedo voy… Pero ya México se hizo mi hogar, me compré una casa, estoy viviendo de lleno acá y sólo voy a mi país de vacaciones. ¿Tu mamá vive allá? Ella se mudó a Estados Unidos, aunque ahorita está viendo si se regresa a Puerto Rico o no. Y así está mi familia, algunos en Estados Unidos y otros en la isla.

En el tiempo que llevas viviendo en México, ¿qué ha sido lo más complicado? Creo que lo más complicado fue lo que sucedió con mi casa (se incendió y perdió todo), pero fuera de ahí, nada malo; pienso que soy muy bendecida, he pasado por momentos no tan fáciles, como todo el mundo, pero he logrado salir adelante en un país que me tiene muy contenta. Lo único que me afectó al principio fue no tener una playa a tres minutos…

¿El episodio de tu casa te sirvió para crecer como persona? Exactamente, creo que eso es lo que debemos hacer. Cuando pasamos por momentos difíciles tenemos que aceptarlo, llorarlo o gritarlo si es necesario. Después de ahí, seguir adelante y aprender de ese momento no tan bueno para poder vivir tranquilamente.

¿Qué consejo le brindarías a una mujer que como tú lo pierde todo, pero debe reconstruirse material y emocionalmente? Yo creo que al principio el shock es ver que lo perdiste todo. De entrada, uno no entiende, llegamos a pensar: “Trabajé tanto y perdí todo en un abrir y cerrar de ojos”, pero no te das cuenta de lo emocional. O sea, yo en el momento no me traté porque me sentía una mujer muy fuerte, aunque la realidad es que estaba en shock; entonces, no fue hasta que caí en cuenta que necesitaba ayuda psicológica que fui a una consulta porque caí en una depresión postrauma, y es todo paso a paso. Mucha gente me decía que me calmara, que pensara en lo positivo que había tenido en la vida, pero por más agradecido que uno sea, en el momento eso no lo entendemos, y es un proceso lento, de estar con las amistades, con la familia, con Dios, con los especialistas para que nos ayuden a salir adelante, pero de que se puede, se puede, no es un trabajo de la noche a la mañana. Cuando uno lo logra superar, ve la fortaleza con la que salimos del caos.

Cinco años después, ¿te sigue persiguiendo ese recuerdo? Ya lo tenía como cerrado, de cierta manera, pero cuando hace meses explotó el edificio en Coyoacán (agosto), comencé a revivir todo porque la explosión fue en el departamento que yo vivía, el 207; no sé en qué quedó, la verdad es que no he buscado información, sólo hablé con la dueña del departamento donde yo vivía y le dije que si necesitaba algo, aquí estaba. Pero escuchando cómo la gente hablaba del proceso, me hizo recordar todo lo que yo viví, la diferencia fue que en esta ocasión cobró la vida de una persona y otras con quemaduras.

