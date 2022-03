Laura Bozzo ya tiene trabajo y admite: "He aprendido la lección"

Después de vivir uno de los momentos más aterradores de su vida por un proceso con el fisco mexicano que la hizo permanecer unos meses prófuga de la justicia, Laura Bozzo estará de regreso en la televisión. Aunque no quiso dar detalles de sus proyectos ni en qué televisora, sí nos dijo que esto le ha regresado la vida por completo: “Me siento mejor que nunca, como si hubiera vuelto a nacer, con todas las ganas de salir a arrasar como lo he hecho siempre… Lo único para lo que sirvo es para hacer televisión, para lo demás soy una bestia humana”.

Después de todo lo que pasaste, inicias una nueva etapa con mucho trabajo, ¿cómo te sientes? Me siento como si hubiera vuelto a la vida, porque fue como si hubiera estado en un periodo muerta, y regresar a trabajar es como volver a la vida; tengo pasión por lo que hago, y saber que puedo iniciar mi campaña de ayuda con casos de feminicidios que aún no se solucionan y que impactan, es como vivir de nuevo.

¿Esto es parte de los nuevos proyectos en los que estás trabajando? Así es. Hay un caso especial en Acapulco, Guerrero, de una enfermera que tenía cinco meses de embarazo y que fue brutalmente asesinada; encontraron su cuerpo en Coyuca de Benítez, y estoy haciendo una investigación de esta historia que me ha marcado como madre y como abuela. Es una de las cosas nuevas que voy a hacer en Laura en acción.

¿Para qué televisora será ese programa? No puedo decir nada más. Por el momento tengo prohibido hablar de los proyectos que voy a hacer, no puedo dar detalles de nada.

Afortunadamente las cosas han ido fluyendo para ti, ¿consideras que la vida te hizo justicia? Creo que soy una persona como cualquier ser humano que ha cometido errores, y he sido responsable en delegar cosas que tenía que haber visto personalmente, y que por eso me ha pasado lo que me ha pasado, por eso perdí todo lo que perdí y me robaron todo lo que pudieron, pero Dios me ha dado la oportunidad de volver, de regresar a lo que sé y amo hacer gracias a mi talento y a mi deseo de ayudar a la gente.

Sin duda, de los errores se aprende… Así es, los golpes de la vida, lo que he sufrido y llorado, todo eso me ha servido para aprender mi lección; a veces los golpes se requieren para madurar, crecer, evaluar, cambiar y volver a hacer las cosas, pero bien hechas. Considero que todo lo que sufrido ha sido un gran aprendizaje del cual he sacado muy buenas lecciones, pero es hora de madurar y de tomar las cosas bajo mi responsabilidad y no estar firmando ni delegando nada.

¿Tu situación económica ha mejorado? He estado viviendo de los alquileres de mis padres en Perú, pero ya estoy trabajando; he firmado contratos, y lo primero que quiero hacer es terminar con todos los pendientes de deudas y de lo que sea, y de ahí sigue aprender mi lección de ser más responsable y más madura a la hora de comprar cosas. No quiero una sola deuda más en mi vida.

¿En qué quedó tu problema fiscal? Mis abogados se están encargando de ver ese tema, y estoy pidiendo una reunión para concretar asuntos; lo que se deba se paga. Lo bueno es que está quedando claro que no hubo ningún delito, que yo no vendí ninguna casa embargada ni mucho menos; eso para mí es lo más importante.

¿Anímicamente cómo te sientes? Nos habías dicho que estabas luchando contra la depresión… Eso quedó en el pasado, mi trabajo es la fuente de mi salud mental. Me siento mejor que nunca, lo único para lo que sirvo es para hacer televisión, para lo demás soy una bestia humana. Estoy en una etapa muy buena de mi vida, porque con toda la experiencia, obviamente no cometeré los mismos errores.

En el amor, ¿cómo estás? El amor hacia mi programa es mi vida, mi marido, mi amante y mi todo.