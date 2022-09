Laura Bozzo vs. "los asesinos de Diana": le REPUGNA que Carlos sea rey y llama BRUJA a Camila

Hay quienes no están de acuerdo con la existencia de una monarquía en pleno año 2022, y Laura Bozzo es una de esas personas, pero sobre todo por tratarse de Carlos y Camila Parker-Bowles.

Así lo dejó claro la señorita Laura en una entrevista con El Gordo y La Flaca, donde resumió todo lo que ocurrió con la fallecida Diana y el triángulo amoroso que existió por Carlos, actual rey del Reino Unido y su romance eterno con Camila, actual reina consorte.

"A mí me parece una atrocidad, un horror, me repugna y me causa vómitos que una pareja que destruyó la vida de Diana, le hicieron creer que el príncipe estaba enamorado de ella, él lo único que quería era seguir siendo el amante de Camila", dijo Laura Bozzo.

Al referirse del rey Carlos III y Camila, Laura Bozzo dijo: "Para mí estos dos, cargarán en sus consciencias para siempre la muerte de Diana, la única reina de corazones del mundo entero".

"Por tanto, a mí, Laura Bozzo, me parece repugnante que ese tipo sea rey", sentenció.

Recordó que Camila alentó a su amado a casarse con Diana: "Desde el principio ella ideó todo este engaño contra Diana porque a él le exigían que se casara y tuviera hijos. Entonces casaron a esta niña (Diana), la hicieron creer en el amor y se da cuenta que todo fue una gran mentira. Eso le resta, para mí, todo tipo de autoridad. Para mí no es rey, y Camilla es una bruja que me causa repulsión".

También habló del hijo de Diana: "William que debería ser el rey, definitivamente es una persona manejada por la monarquía, no va a demostrar sus sentimientos pero estoy segura que todos sentirán una verdadera repulsión, asco, de pensar que esa pareja pueda convertirse en monarcas. No tienen autoridad moral, y para mí nunca serán reyes, siempre serán los asesinos de Diana".

Te recomendamos:

Esto costaría el lujoso anillo de compromiso de Maite Perroni

Así luce Gael García como 'hombre lobo' en nuevo tráiler de Werewolf

Carlos III saluda a sus nuevos súbditos desde Buckingham

Ana Celeste de 'Pequeños gigantes' ya creció y así luce en TV Azteca