¡Laura Bozzo va a perderlo todo!... "Nadie la salva de pisar la cárcel"

A Laura Bozzo le llueve sobre mojado. Su regreso a la televisión con su propio show se está viendo opacado por el escándalo que atraviesa al estar inmersa en dos procesos legales que la tienen hundida: uno es por la demanda civil por daño moral interpuesta por Gabriel Soto y su novia Irina Baeva, y otro por el delito fiscal de depositario infiel.

Luego de casi un año de la demanda civil interpuesta en su contra por Soto y Baeva debido a que se expresara de manera denigrante de ambos en el programa El Gordo y la Flaca, la peruana deberá presentarse en una última audiencia fijada para el próximo 20 de septiembre.

Sin embargo, nadie sabe si se presentará o no, ya que fue vinculada a proceso con prisión preventiva por un juez federal del Estado de México por el delito fiscal de depositario infiel, al presuntamente vender de manera indebida un inmueble que estaba embargado por el SAT; además, no pudo acreditar ante las autoridades cuál era su domicilio oficial.

La conductora tenía hasta el pasado 13 de agosto para presentarse ante un juez del penal de Santiaguito, Almoloya de Juárez, en el Edomex, pero se amparó argumentando que es una persona mayor y que padece enfisema pulmonar. “Se solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran, esto es que la quejosa Laura Cecilia Bozzo siga gozando de su libertad y no se le ejecute la medida cautelar de prisión preventiva justificada (…) Lo anterior debido a que justamente se teme por la vida de la hoy quejosa al encontrarse gravemente enferma de enfisema pulmonar y tener 70 años”, dicta el amparo.

"SI ELLA NO SE PRESENTA A DECLARAR PERSONALMENTE, LA VAN A DECLARAR CONFESA”

Sin embargo, el abogado Gustavo Herrera, defensor de Soto y Baeva, aclaró a TVyNovelas que el proceso penal que enfrenta Laura Bozzo no va a interferir en el curso de la demanda civil que interpusieron sus clientes. “De ninguna manera va a afectar en el juicio civil de daño moral; ya está señalada la fecha para desahogar pruebas en el juicio de Gabriel Soto e Irina Baeva para el 20 de septiembre, y ofrecimos la prueba confesional personalísima de Laura Bozzo; si ella no se presenta a declarar personalmente, la van a declarar confesa de todas las posesiones que sean previamente calificadas de legales por el juez”, aseguró Herrera.

La importancia de la cuantificación de sus posesiones es porque el objetivo de la demanda es “una compensación económica; el juez, al cuantificar la sanción económica, tomará en cuenta la capacidad financiera del causante del daño”. Además, el defensor nos compartió que solicitó una prueba psicológica forense para la conductora.

“Yo ofrecí en el juicio una pericial de psicología para que la examine una psicóloga forense y determine cuál es el estado mental de la señora, porque los improperios y calificativos que dijo en contra de Gabriel e Irina sí son discriminatorios y atentan contra la dignidad humana de mis clientes, al decir que Irina es una hija de pu..., una descerebrada, una roba maridos, una pobre tonta; y todavía dice ella (Laura) que es una simple opinión, y eso que se jacta de decir que es abogada; a lo mejor es licenciada en Derecho, pero en su vida ha llevado un juicio, entonces, que mejor no haga el ridículo ostentándose con un título que no tiene mérito para tenerlo. Decir que Gabriel Soto piensa con los genitales en lugar de la cabeza, que lo nombra el desgraciado del año, ¿eso no es discriminarlo?, ¿eso no es ponerlo como un retrógrado? Todas esas pruebas yo las exhibí, son pruebas documentales que obran en las redes sociales, que obran en el programa El Gordo y la Flaca, todo está exhibido en los links en donde constan esas declaraciones y se van a desahogar”, apuntó Herrera. Bajo este panorama, el abogado prevé que la resolución del caso sea favorable para Gabriel Soto e Irina Baeva.

EL AMPARO NO LA VA A SALVAR

Aunque Laura Bozzo presentó un amparo para librarse de la prisión preventiva por el delito de depositario infiel, el abogado Herrera nos explicó que éste no podrá salvarla, pues se trata de un delito grave: “Laura Bozzo vendió un inmueble que estaba embargado por el SAT, entonces incurrió en un delito grave. El artículo 112 del Código Fiscal de la Federación establece que, al depositario o interventor designado por las autoridades fiscales que con perjuicio del fisco federal disponga para sí o para otro del bien depositado de sus productos o de las garantías en cualquier crédito fiscal que exceda de 137 mil 770 pesos, la sanción será de tres a nueve años de prisión; la señora está acusada por 13 millones 769 mil pesos, casi 14 millones, lo cual es aplicable para tres a nueve años de prisión, por lo que no alcanza fianza para obtener su libertad.

"Ella no sólo está cometiendo el delito de depositario infiel, hay otro delito en el Código Fiscal de la Federación que es cuando tú cambias de domicilio y no le avisas al SAT, ya que tienes un procedimiento administrativo de ejecución fiscal o que ya estás vinculado a proceso. Ella sí puede promover el juicio de amparo, pero la suspensión provisional que otorga el juez de control penal no va a impedir que la detengan porque es un delito grave y excede de cinco años el término medio aritmético de la pena, entonces la van a detener y la van a ingresar. Nadie la salva de pisar la cárcel, y se va a quedar allá adentro”.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!