Laura Bozzo sigue prófuga pero reaparece en Twiter: "Puede que sea naca, pero ratera jamás"

Después de varias semanas prófuga de la justicia, Laura Bozzo tuvo tiempo para abrir su cuenta de Twitter y escribir algunos mensajes en los que explicó por qué no se ha presentado ante las autoridades.

La presentadora debía dar la cara y presentarse por su propio pie en el reclusorio; luego las autoridades le dieron oportunidad de pagar 300 mil pesos en garantía, pero no los pagó. Así que se reactivó la orden de aprehensión en su contra.

Además, Laura tenía que dar la cara en la demanda con Gabriel Soto e Irina Baeva, pero como no lo hizo, fue declarada confesa y deberá esperar una sentencia por el daño moral contra la pareja. Pero si Bozzo hubiera asistido a la audiencia, ahí mismo pudo haber sido arrestada por el fraude cometido al vender una casa embargada por Hacienda en garantía de 13 millones de pesos que le debe.

En medio de todos esos problemas, Laura Bozzo abrió Twitter y respondió algunas frases a sus seguidores, como: "Puede ser que sea naca, pero ratera jamás".

Pero los mensajes que ya borró, aunque algunos le pudieron tomar foto, fueron los que le envió a Sebastián Reséndiz, reportero del programa 'Hoy', quien le mandó besos y le recomendó no huir.

"Siento no haber cumplido, entendí tenía tres años para hacerlo, y si no me presenté es porque por mis problemas de salud avalados por médicos... era una sentencia de muerte anticipada. El SAT quiere que pague, ¿cómo hacerlo encerrada? Lo que se debe, se paga".