Laura Bozzo sigue en México; su ex, Cristian Zuárez, tuvo contacto con ella

El lío que enfrenta Laura Bozzo en México por asuntos fiscales la orilló a buscar a su expareja, Cristian Zuárez, a cuatro años de haber terminado su relación sentimental por infidelidad. Actualmente radicado en Miami con su esposa, Adriana Miel, el productor de origen argentino cuenta en entrevista que fue la propia conductora quien lo buscó para contarle el dilema que enfrenta luego de ser acusada de fraude por vender en el Estado de México una casa que Hacienda le había embargado.

Desde entonces él había estado en contacto con la peruana, pero hace una semana perdió la comunicación con ella. Dijo, además, que la demanda que interpuso en su contra por intento de homicidio seguirá su curso en México porque no pueden pararla, pero asegura que no procederá y explica por qué ella no se verá afectada. También responde a Alfredo Adame, quien lo acusó en medios de comunicación de ser cómplice de Laura en el problema fiscal que enfrenta. Por tal motivo, ya evalúa tomar medidas legales en su contra.

¿Cómo está Laura? En este momento no sé; hace una semana que no tengo diálogo con ella. La última vez que hablamos me decía que estaba con abogados, pero ella cortó cualquier tipo de comunicación con todo el mundo.

¿Dónde se encuentra? En México, y va a seguir ahí porque no tiene nada qué temer. Ella es una persona que siempre da la cara y se pone a disposición, sólo que con las amenazas, con toda la gente que salió a hablar en contra de ella en los medios y con lo que le pasó en Perú, lógicamente se tomó el tiempo para pensar las cosas y no hacerlas a lo valiente. Acá lo único que queda es pagar a Hacienda y se termina el problema.

¿Has hablado con sus hijas? Me comunico con Alejandra, la hija menor; sigo en contacto con ella y, gracias a Dios, está más tranquila y confiando en todos los santos para que esto se termine pronto.

¿Cómo retomaste la comunicación con Laura? Ella se comunicó con uno de mis hermanos en Perú y le dijo que necesitaba hablar conmigo. A partir de ahí yo la desbloqueé, la llamé por teléfono y me contó todo lo que está pasando. Desistí de la demanda que iba a hacer para la división de bienes, porque mi abogado en Argentina ya estaba preparándola.

¿Te gustaría mantener la relación con Laura? Yo vivo en Miami, estoy felizmente casado con Adriana Miel y la amo muchísimo. Si Laura, en algún momento, me pidiera trabajar con ella como lo hicimos durante muchos años, no tengo ningún reparo en decir “sí”, porque me encantaría trabajar a su lado nuevamente. Una relación amorosa es lógico que no, porque me han pasado muchas cosas, los dos nos conocemos y sabemos el uno del otro cómo está la situación. Vamos a ver si podemos afianzar esa amistad.

¿Qué vas a hacer si Laura Bozzo entra a la cárcel? Yo soy muy creyente y sé que Dios no va a permitir que ella pise la cárcel, no hay manera de que Laura pise la cárcel, no me imagino ese final nunca.

¿La demanda que interpusiste en su contra por intento de homicidio sigue su curso en México? Sí, no se puede hacer nada, pero no procederá y Laura no se verá afectada. Aclaro que yo no fui el primero en ir a denunciar el intento de homicidio, fue ella quien salió en un programa en Perú diciendo que intentó matarme con un cuchillo y eso quedó asentado ante las autoridades”.

