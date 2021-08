Laura Bozzo revela si iría por la revancha en 'Las estrellas bailan en Hoy 2'

A cada instante acapara la atención por su polémica, enciende las redes sociales como un volcán y genera tendencias por cada una de sus controversias. Laura Bozzo confiesa que es muy explosiva y que por eso ha metido en varias ocasiones la pata, pero reconoce que cuando tiene que pedir perdón, lo hace sin importar las veces que sean necesarias.

“Yo soy muy neta”, asegura la peruana nacionalizada en México, dando una explicación de por qué es tan explosiva, y es que esa misma característica la mostró en su reciente participación en Las estrellas bailan en Hoy, donde se hizo notar fuertemente más que por sus bailes, por todos los escándalos en los que se vio envuelta.

Blanco de memes, GIFs de WhatsApp y protagonista de cientos de audios en TikTok, a ella eso nada le afecta, pues grita a los cuatro vientos que se siente “regia” a punto de cumplir 69 años de edad.

¿Qué aprendiste de Las estrellas bailan en Hoy? Amé Las estrellas bailan en Hoy porque fue una faceta diferente, me permitió expresarme en algo distinto de lo que toda la vida he hecho en mi programa, y creo que me permitió darme cuenta de que paralelamente con mi programa puedo hacer otras cosas tipo realities; me canso, pero también saco fuerzas.

Me permitió tener una nueva familia con todos los de Hoy, especialmente con Gali, con quien tuve en ciertos momentos algunos roces que pasaron, como siempre digo yo, que fue por mi culpa, pero ahora es como conocer a un ser humano que a mí me ayudó muchísimo, igual que Andrea (Legarreta), el Negro… Yo ando sólo acá, entonces, es muy importante tener gente en la que me pueda apoyar, más allá del medio artístico; hablo de amistad, de hermanad, estoy muy agradecida con Magda (q.e.p.d.) y con Andrea (Rodríguez).

¿Te arrepientes de algo que hiciste en Las estrellas bailan en Hoy? "No, yo nunca me arrepiento de nada en la vida, porque nunca hay que arrepentirse. Si estoy sentada donde estoy es por eso: lo bueno, lo malo y lo feo. Yo soy un ser humano que aprendí con los golpes y que está muy orgullosa de su carrera y las cosas que ha hecho.

¿Irías por la revancha en la segunda temporada? "No, yo creo que la experiencia de la primera temporada fue suficiente, ya no estaría para una segunda, además, porque yo soy más para otras cosas, pero bueno, vamos a ver, uno nunca puede decir que nunca, pero yo no soy de bailar con pareja, mi problema es que cuando bailo sola lo hago espectacular, pero si un hombre me tiene que dirigir, yo no estoy acostumbrada a que nadie me controle, por eso me ven sola (risas).

Vienes con proyectos nuevos, ¿qué nos puedes contar? "Tenemos varias cosas, pero bueno, ya saben que cuando cacareas las cosas, el pan en el horno se quema, entonces, prefiero dedicarme por el momento a seguir trabajándolos (los proyectos), a dedicarme a Laura sin censura, a seguir viniendo todo el tiempo a Hoy, que es mi familia, y ya más adelante se enterarán.

¿Por dónde podremos disfrutarlo? "En televisión y plataformas digitales.

