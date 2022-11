Laura Bozzo le pica la cresta a Alfredo Adame y podría ser fatal

Después de gozar de popularidad en 'La casa de los famosos', Laura Bozzo se quedó en Telemundo y ahora es parte del programa 'La mesa caliente' con su propia sección durante dos días a las semanas. Polémica como siempre, parece que llegó recargada para seguir generando escándalo.

En aquel programa conducido por Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos presentaron declaraciones de la peruana contra Alfredo Adame, uno de sus archirrivales.

Ocurrió durante el podcast de El Potro, donde le preguntaron a Laura sobre Alfredo Adame, quien siempre ha dicho que tiene "la mecha corta", por lo que las declaraciones de Bozzo podrían convertirse en una declaración de guerra sin cuartel.

"A mí no me va a venir un pendejo a querer tener publicidad a mi costa. Nadie se va a colgar de mí", dijo Bozzo en referencia del hombre escándalo.

"Me da pena. Era un gran actor, un gran presentador, y verlo llegar a donde ha llegado... A mí no me da cólera, si quiere pelearse conmigo, que me insulte, a mí lo que me da él es pena", insistió Laura.

Cabe recordar que ya se han enfrentado en vivo por televisión. Ocurrió durante el extinto programa de la peruana en Televisa, donde Alfredo salió echando chispas del foro cuando Magda Rodríguez todavía estaba viva.

¿Será este el inicio de una nueva guerra de declaraciones?

