Laura Bozzo jura que Wendy Guevara es como su hija: "La veo y me veo"

El fenómeno de Wendy Guevara por su participación en La casa de los famosos le ha valido conseguir el cariño de muchos famosos, como Laura Bozzo.

En una reciente entrevista con varios medios de comunicación, Laura Bozzo mencionó que se identifica mucho con la influencer porque, según su opinión, son muy similares en personalidad.

"¡Por favor! ¡Wendy es mi hija! Es en serio que ya está adoptada, Wendy ya es mi hija", dijo Laura ante el reportero del programa 'Hoy'.

¿Por qué la considera como su hija? Bozzo compartió: "La veo y me veo, de verdad que la veo y me veo", puntualizó. "Como me río, como me divierto; es auténtica como yo, le vale un carajo lo que gente diga, se muestra sin complejos y esa es Laura, entonces obviamente yo la veo y digo: 'Ay, Wendy... la qué haríamos tu y yo juntas ahí dentro', los haríamos padecer, ¡estarían llorando ese Poncho de Nigris, Sergio Mayer... uy estarían llorando, yo les haría unas bromas a esos...", aseguró.

También Juan Osorio quiere a Wendy Guevara.

Una de las noches donde no podía dormir, la influencer le pidió a Emilio Osorio que le dijera a su padre que la incorporara a una de sus telenovelas.

Quién iba a decir que el productor la escucharía y ya la considere para su próximo proyecto. Aún no sabe qué personaje tendría, pero a Juan Osorio le pareció curioso que Wendy lo pidiera casi dormida, como si fuera un sueño, que próximamente ya se le va a cumplir.

Juan acudió afuera de La casa de los famosos para apoyar a su hijo, y de paso, con un altavoz, le informó a Wendy que ya tiene trabajo en una telenovela.

