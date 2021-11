Laura Bozzo está libre y promete volver a a la televisión

Laura Bozzo se ha salvado de ir a la cárcel. Por lo menos ahora que ganó una resolución de suspensión definitiva de su orden de captura. Es decir, ya no es buscada por la Interpol.

“Esta resolución la obtuve luego de apersonarme al juzgado y pagar la suma que ellos me impusieron”, explica Bozzo a través de un video en redes sociales.

La conductora era perseguida por la Interpol desde septiembre, ya que las Fiscalía General de la República se lo había solicitado con base en una orden de captura del 14 de agosto. ¿El delito? Evasión fiscal.

“Sobre este tema se han dicho las mentiras más grandes del mundo y las vamos a aclarar con pruebas y vamos a demostrar esa campaña difamatoria en mi contra”, dice Bozzo en el video.

La huida de Laura Bozzo

Desde 2012, Laura Bozzo arrastraba un adeudo por más de 12 millones de pesos con la Secretaría de Hacienda por el concepto de evasión en el pago de impuestos. Bozzo ha asegurado que fue un error de su contador, quien olvidó escribir la dirección de la conductora en su declaración de impuestos.

Luego de una auditoría, a Bozzo se le incautó una propiedad en el estado de México en garantía por el pago de lo adeudado al SAT.

A pesar del embargo, la señorita Laura decidió vender la propiedad, lo que provocó que se le girará una orden de captura el 14 de agosto. Desde entonces, Bozzo desapareció.

En septiembre, la Interpol emite una ficha roja para buscarla en los 160 países con los que tiene tratados.

Hoy finalmente Laura ha aparecido desde Acapulco. “Gracias a la justicia mexicana”, dijo en su video de redes sociales en el que también hizo la promesa de que regresará con la versión original del programa que la hizo famosa.

“ Les prometo que voy a regresar con ‘Laura en América’, renovado, con redes sociales, pero con la ayuda social por delante, que fue lo que me distinguió, lo que me hizo diferente. Yo no soy una estrella de televisión”.