Laura Bozzo con un pie en la cárcel pero Galilea Montijo sorprende: "No la encontramos"

Tras 'Las estrellas bailan en Hoy', Galilea Montijo y Laura Bozzo limaron asperezas, por lo que ahora que la peruana fue vinculada a proceso por un delito fiscal, la conductora de 'Hoy' expresó su consternación.

En el programa de este 12 de agosto, Galilea hizo una fuerte revelación: "Más adelante vamos a hablar de ella, vamos a tener más información por lo que nos están diciendo. No la encontramos, no contesta, entonces no sabemos mucho".

Así, reveló que ni su círculo cercano sabe dónde está la controvertida presentadora, quien deberá entrar por su propio pie al reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, debido a que no acreditó fehacientemente cuál es su domicilio permanente, por lo que la autoridad considera que hay "riesgo de fuga".

Apenas el fin de semana estuvieron juntas en la fiesta por el aniversario de bodas de Galilea Montijo, y Laura Bozzo se mostraba contenta junto a Verónica Castro.

Pero este miércoles 11 de julio se dio a conocer que Bozzo fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito fiscal conocido como depositaria infiel. Laura Bozzo vendió un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que garantizaba el pago de un adeudo de 13 millones de pesos.

En el proceso, Bozzo no acreditó su domicilio ante las autoridades fiscales, por lo que se le dictó prisión preventiva, pues consideran que hay riesgo de fuga.

