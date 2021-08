Laura Bozzo, con cuerpazo a los 70 años, bromea: "Soy Mumm-Ra, viviré eternamente"

Desde su amado Acapulco, Laura Bozzo lució un traje de baño dorado para presumir su cuerpo rumbo a los 70 años, pues en pocos días será su cumpleaños.

La controvertida presentadora envía un mensaje de amor propio, al inspirar a otras mujeres de edad avanzada a aceptarse y disfrutar su edad y aspecto, pues vida solo hay una.

"A días de cumplir 70 años este es mi mensaje: Nunca se sientan menos por la edad es solo un número podemos cumplí nuestros sueños siempre y les digo quiero que me recuerden por siempre empoderar a la mujer por hacerles ver que todo se puede lograr a cualquier edad y he pasado por lo peor me han robado todo pero aquí estoy luchando por salir adelante y lo voy a lograr... ¡arriba las mujeres!", escribió en Instagram.

El cuerpo de Laura Bozzo causó gran impacto, pues muchas de veintitantos no tienen su delgadez, así que muchos de los comentarios fueron positivos, aunque ella ya está acostumbrada a las críticas.

Apenas esta semana, Laura Bozzo nos dijo en exclusiva que no le molestan los detractores y que ella es la primera en burlarse de sí misma, pues no le enoja que le digan "momia"... "Para nada, yo misma digo que soy la Momia Spears, soy Mumm-Ra, porque voy a vivir eternamente, y en mi cumpleaños saldrá una revista con fotos de una colección muy importante que hice en París y ya las van a ver".

¿Tienes algunas inseguridades? "Claro, siempre, sobre todo porque desde pequeña fui víctima de bullying, pero eso me hizo más fuerte. Todos tenemos inseguridades, pero en mi físico me siento segura; a mí me dicen Momia Spears, y me miro en el espejo y digo entre mí: “Ya quisieran tener estas piernas largas y esta cintura los que me critican, que se rían y que digan lo que quieran, yo me siento regia”.

Has sido blanco de críticas por subir fotos en traje de baño, ¿lo dejarías de hacer? "Les voy a decir algo: mi misión también en la vida, además de defender a las mujeres maltratadas y todo eso, es hacer valer los derechos de las mujeres mayores, porque no puede ser que, en países como los nuestros, tienes cierta edad y te vas a la basura, te vas al inodoro. ¡No, no, no! Yo lo que trato de demostrar es que me siento regia, me veo bien, que podemos cumplir nuestros sueños, que no somos desechables, que tenemos talento y experiencia a la vez. Tenemos todo el derecho de trabajar y seguir adelante, esa es mi lucha ahora.

Vienes con proyectos nuevos, ¿qué nos puedes contar? "Tenemos varias cosas, pero bueno, ya saben que cuando cacareas las cosas, el pan en el horno se quema, entonces, prefiero dedicarme por el momento a seguir trabajándolos (los proyectos), a dedicarme a Laura sin censura, a seguir viniendo todo el tiempo a Hoy, que es mi familia, y ya más adelante se enterarán".

CON INFORMACIÓN DE OTTO ROJAS.

