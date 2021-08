Laura Bozzo: Su arresto domiciliario en Perú y por qué no puede pisar EEUU

Laura Cecilia Bozzo Rotondo es acusada de su presunta responsabilidad en un delito fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México, por lo que podría terminar en prisión.

En el pasado, Laura Bozzo tuvo severos problemas en su natal Perú, cuando fue acusada de asociación ilícita y peculado. La presentadora fue arrestada el 17 de julio de 2002 y pasó tres años en arresto domiciliario.

Se le acusó de haber aceptado tres millones de dólares del exjefe de espías Vladimiro Montesinos para apoyar la campaña de reelección del ex presidente Alberto Fujimori.

En sus declaraciones, Bozzo testificó que había estado perdidamente enamorada de Montesinos, pero negó rotundamente que aceptara sobornos de él. Sin embargo, fue liberada con base en una controvertida ley que le permitió contar su arresto domiciliario como tiempo real en la cárcel.

¿Qué hubo detrás de su arresto? Laura Bozzo lo explicó:

"Todo fue por Zaraí, la hija no reconocida de Alejandro Toledo, había pasado por todos los canales para que sacaran su historia. Hasta que fueron a mi fundación, la abogada lee el caso, me manda el expediente y yo lo revisé (...) Yo saqué a Lucrecia Orozco en un programa que titulé 'Padres que no reconocen a sus hijos', yo no le dije ni al dueño del canal, ni al productor, nadie sabía lo que yo iba a hacer. Una vez que estás en vivo, no te para nadie", contó a Gustavo Adolfo Infante.

"En medio del programa yo dije: 'Qué opinarían ustedes de un candidato a la presidencia que no reconoce a su hija. Este asqueroso, inmundo animal, así como hablo yo, armé un escándalo, y entra al foro sin que nadie supiera... '¡Y esta es la madre de la hija no reconocida! Y mostramos la foto de Zaraí... Eso me llevó a la desgracia'", relató.

Laura confesó: "Ese es el minuto que cambió mi destino. Si yo no hubiera hecho ese programa, no hubiera pasado por todo lo que pasé, sería la reina de la televisión en Estados Unidos, hubiera tenido una vida completamente tranquila. Mi madre no hubiera muerto probablemente de depresión, mis hijas no hubieran sufrido y yo no hubiera padecido 3 años encerrada. Ese minuto cambió mi vida, pero si tengo que regresar el tiempo, conociéndome, lo volvería a hacer, si no, no sería yo".

Laura Bozzo pasó 3 años en arresto domiciliario en las instalaciones de la televisora que transmitía su programa en Perú.

"Estaba con mi hija menor Alejandra, estábamos por abordar el vuelo, y llegan dos policías y me dicen que tenían una orden de detención. Eso traumatizó mucho a mi hija de 13 años, ahí tenía que elegir entre ser mamá o lo que yo representaba a la gente", recordó a Imagen TV.

No puede entrar a Estados Unidos

En 2016, Laura Bozzo explicó que buscaba conseguir la visa a través de vías diplomáticas con el nuevo gobierno de Perú, "para que se me levante ese veto pedido por el gobierno peruano al gobierno americano".

"Yo no entro a Estados Unidos, no por una cuestión legal, sino por un pedido de un presidente de Perú", dijo al programa 'Hoy', donde en 2021 participó como bailarina.

