"Las mujeres son horrendas": Hermana de Luis de Llano lo defiende y compara a Sasha con Putin

Después de que Sasha Sökol finalmente denunció que fue víctima de abuso por parte de Luis de Llano, surgieron declaraciones de Cecilia Fuentes, hermana del productor, con las que niega que él sea pederasta ni que haya abusado sexualmente de alguien.

En entrevista con el periodista Luis Magaña, la escritora aseguró que "las mujeres son horrendas" y que Sasha "se enchiló (enojó)" después de escuchar cómo Luis se expresó de ella. Incluso le envió un mensaje a la cantante para calmar las aguas, pues cree que esta polémica podría terminar matando a Luis de Llano.

"Con referencia a Sasha pasa lo siguiente. Luis fue un idiota al hablar de ella como habló, eso sí, qué metida de pata, la minimizó, la humilló, le quitó su valor como mujer, pareja, amante.

"En ese momento fue una relación muy bonita, de mucho amor por las dos partes, con autorización de los padres, donde no había ningún mal. Eran dos personas que se amaban y compartían su vida; los separaron, el tiempo demostró que querían seguir.

"Hace años, si tenías 16 años y no te habías casado, ya te habías quedado; era una adolescente. Me consta porque yo tuve una relación a los 14 años con un hombre mayor y habemos gente que estamos preparadas para cierto tipo de relaciones. Si quieres, lo normal, los niños no trabajan y sin embargo estamos hablando de una niña que trabajaba desde los 11 años. No estamos hablando de una niña común y corriente que fue abusada.

"Luis metió la pata al decir lo que dijo y como lo dijo. Ella se enchiló y las mujeres son horrendas. Los hombres son cabrones y las mujeres son peor. Ella se encabronó y como mujer que es le salió la garra y fue a matar. Y la comparo con Putin. Metieron la pata y ahora no sabe cómo sacarla. Van a ponerse más cabrones, más groseros, porque ya cómo sacas una pata de ese tamaño.

"A Luis ya le chingaron su vida familiar, sentimental, personal, su carrera, valió madres toda una vida de trabajo, porque él no se recupera de esto por nada. Aquí lo grave es que deberían ponerse de acuerdo, y decir 'no voy a denunciar'.

Y lo defendió: "Él hizo su familia, lo respetan y adora es un hombre cariñoso y amable con la gente que él quiere, cuando él quiere, y eso lo dejo muy claro. Cuando él quiere a alguien lo da todo. Nunca ha abusado sexualmente de alguien, no es un pederasta, es un hombre bueno con la gente que él quiere. Habrá mucha cola que le pisen, pero abuso de menores, no es una de ellas".

Cecilia criticó el movimiento MeToo y comentó: "Somos humanos, los humanos, al igual que las mujeres, son espantosos. Le abren un ruedo a alguien, es nuestra naturaleza, echa a alguien ahí, ponle al león y que se lo coman vivo mientras todo el mundo aplaude. Eso pasa con Luis, quieren desmoronarlo, lo van a matar, lo van a lograr. Se la está pasando muy mal. Yo creo que ni ha dormido. Se la está pasando muy mal y no se vale".

Y comentó que "Sasha y él tienen que salir, hablarlo, y matar esto (el escándalo) ya. Todo se va olvidando, lleguen a un acuerdo en que todo el mundo callandito. No hay nada qué buscar".

También le envió un mensaje a la cantante: "Sasha, entiendo por qué lo hiciste, tuve una relación como la tuya. Yo entiendo, la rabia, yo también me hubiera ofendido por cómo hablaron de ti, la rabia nos hace hacer cosas injustas, pero por favor que tu gente hablen con él y dejen que las cosas se calmen con el tiempo, poco a poco se irán olvidando. Su carrera y reputación de él ya valió, pero que por lo menos esté tranquilo con su familia".