Las increíbles FOTOS de Andrea Legarreta en su viaje familiar a Japón

Después de trabajar todo el año y acompañarnos durante las mañanas en 'Hoy', Andrea Legarreta preparó un viaje familiar para recibir el Año Nuevo 2023 en Japón.

Durante la última semana del 2022 viajó junto a Erik Rubín, Mía y Nina Rubín, con quienes disfrutó de los paisajes de aquel país. Vivieron la experiencia al máximo, y hasta portaron los famosos kimonos.

A Andrea Legarrera le apasiona conocer otros lugares del mundo, y así lo ha dicho:

"Viajar es de lo que más amo en la vida… Es cambiarle la ropa al alma… Es llenar de recuerdos a la memoria del corazón… Y viajar con mi familia hace que la experiencia sea aún más maravillosa!! Agradecida con Dios Gracias familia amada por este viaje inolvidable… @ninarubinl @miarubinlega @erikrubinoficial los amo infinito".

La presentadora también compartió esta bella postal, junto a un largo texto: "Japón, 31 de Diciembre del 2022 5:00 pm… Nuestro último atardecer del año!! Agradecidos y bendecidos!!".

Legarreta continuó: "Y es que al terminar un ciclo hay que hacerlo con agradecimiento por lo que fue… Por lo que se queda atrás… Lo bueno y el aprendizaje de lo que quizás no fue el resultado que esperábamos, pero que nunca es “malo” porque sin duda nos ayuda a crecer si encontramos la lección… Gracias 2022 por todo lo vivido… Las risas y lágrimas… Mis amores eternos, mi amada familia, mis dulces y hermosos padres y mis entrañables amigos… Gracias por cada instante… Gracias por el trabajo, el cansancio y el resultado… Gracias por las caídas que nos ayudan a levantarnos más fuertes y resilientes… Gracias por las risas y carcajadas hasta que duele el estómago!! Esas que nos rescatan a veces!! Gracias a quienes ya no están, a quienes siguen y a quienes llegarán… Gracias a los que estén o no estén físicamente, son para SIEMPRE…

"Gracias Mía, Nina, Erik por cada segundo desde que “somos”… Y que pase lo que pase, venga lo que venga son mis amores eternos… Podemos con lo que nos traiga Dios y la vida… Cómo sea pero siempre unidos!! Siempre familia y siempre equipo!! Los amo infinito!!! Gracias por cada Segundo!! Gracias a quienes me hacen sentir que mi paso por la vida ha valido la pena y el gozo!! Gracias Dios!! Estoy lista para lo que venga!! Lo recibo con la aceptación, el crecimiento y la sabiduría que me han dado los años y lo que me falta!! Les mando abrazos apretados y bendiciones infinitas para todos y los suyos!! Vamos con todoooo!! Venga 2023!!! ", escribió Andrea.

