"Las hienas de Miami": Delatan a Sarita y aseguran que Sara era infiel a José José

Durante los homenajes realizados para recordar a José José en la colonia Clavería, en la CDMX, surgieron comentarios que nadie esperaba sobre Sara Salazar y Sarita Sosa.

Cuauhtémoc Sánchez, compadre y ex colaborador de José José, habló con los medios de comunicación, y 'Ventaneando' transmitió las declaraciones en torno a la hija y viuda del cantante, a quienes tachó como "hienas".

Y es que recordó: "Yo hablé con él 11 días antes de su muerte, me comentó que tenía que hacer unos arreglos en México, me dijo 'voy a México, quiero que me recibas, no quiero prensa, arreglo mis asuntos y me regreso'. Me dijo 'te hablo la semana que entra para confirmarte cuándo llego', y ya no me marcó".

"Yo lo escuché hablar más claro que cuando se fue", y recordó que José no quiso que lo fuera a visitar porque no lo iban a dejar entrar las Saras... "Eso me preocupó todavía más, porque estaba solo y enfermo", relató.

Dijo que José José seguramente quiso escapar de su hija: "Yo creo que lo pretendió hacer, pero algo lo bloqueó. Ellas, que daban órdenes en el hospital de que nadie lo viera. No es lo que ellas cuentan, estaba solo, él trató de salir, estoy seguro, pero se lo impidieron. Lo dejaron morir en soledad y eso es no tener progenitora, porque no nada más dejaron morir a José Rómulo Sosa, sino al máximo ídolo de México".

Y sin freno, Sánchez las criticó: "La forma en que hicieron las cosas no fue normal, ni moral ni decente. Fue algo premeditado que confundieron y amenazaron a Pepe diciéndole que estaba el FBI, francotiradores afuera... Fue un montaje de la enferma de Sara, fue una estupidez lo que hicieron las hienas de Miami, no tienen otro calificativo. Lo dejaron morir solo".

"Estas hienas, no supieron hacer las cosas bien, los delincuentes siempre comenten un error", dijo.

Por si fuera poco, recordó que cuando José José grababa 'La Fea Más Bella', le prestó su coche, pero una tarde, descubrió el vehículo en la calle... "Me le acerco y era Sarita pero con otro tipo. Después me entero que ese tipo ella decía que era su hermano, pero era mentira, no era su hermano... Yo creo que era su amante".

Mira sus declaraciones en el minuto 1:02:00

