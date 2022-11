Las hermanas Spanic exigen justicia y levantan la voz ante supuesto maltrato

Luego de la agresión sufrida el pasado 20 de octubre, Daniela Spanic, en compañía de su hermana Gabriela, exige a las autoridades se tome a su expareja, Ademar Nahúm, como un potencial feminicida, como consecuencia del maltrato generalizado que ha sufrido la actriz.

En conferencia de prensa, Daniela y Gabriela Spanic, acompañadas de la abogada feminista Luisa Lugo, se reunieron ante los medios de comunicación para externar su unión y la molestia que han causado las formas en que las autoridades no han puesto atención a su caso.

“Esto pudo haber sido un feminicidio. Hay una carpeta de investigación abierta con lesiones dolosas, es decir, lesiones que se causaron con la intención de hacer daño; lo que vamos a hacer es aperturar una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar, en el que vamos a exponer que Dani vivió violencia psicológica, económica, patrimonial y mediática,” comentó la abogada Lugo.

Daniela Spanic señala al respecto que la condición de su exesposo no es normal, pues sufre de bipolaridad: “Él es una persona bipolar, un día se porta muy bien, y otro es todo lo contrario, nos abandonó desde hace siete años, y llegaba a la casa mientras nos bañábamos para vernos desnudas… Yo me he callado por mi hija, porque ella ha sido manipulada, y por ella le llegué hasta pedir perdón. Por mi hija estoy aquí, ella lloraba todo el tiempo por su papá, y él me dijo: “Yo regreso si tú me pides perdón”, y yo lo hice para que regresara a la casa por la niña. Siempre me ha gritado, siempre ha decidido por mi hija, siempre ha tomado la decisión de todo, de toda mi vida, ¡ya no lo soporto!”.

“DANIELA SE SENTÍA COMO UNA RATA DE EXPERIMENTO”

Daniela expresa sentir un gran temor, pues durante la relación surgieron situaciones que se podría pensar tendrían que ver con su actual estado de salud, así como la violación de su privacidad: “Tenía cámaras por todas partes de mi casa, vivo presa también por ese chofer, que siempre me ha gritado dentro y fuera de mi casa… Y de mi esposo también, me ha amenazado y me ha mandado hacer operaciones que no tengo información de lo que me ha hecho ese doctor, nunca me dieron mi expediente médico”.

Por su parte, Gabriela relata el infierno que le tocó ver que vivía su hermana, además de señalar las irregularidades en torno al supuesto derrame cerebral, pues nunca han tenido el expediente en sus manos: “Se dice que supuestamente fue un mal congénito. Recuerdo que en aquella oportunidad, cuando a Daniela le dio el supuesto derrame cerebral, tenía golpes detrás de la cabeza; yo mandé llamar al doctor, y tengo pruebas de eso… Él mando hacer las resonancias magnéticas de Daniela, pero nunca aparecieron, y le mostraron las mías al doctor –porque también me mandaron hacer análisis–, pensando que yo también tenía un mal congénito en la cabeza, por ser gemelas; desde ese momento para acá, Daniela ha sufrido muchísimo, ha sido sometida a muchísimas operaciones, y el que ha tomado la decisión es su exesposo, cuando ella ya estaba caminando y hasta nadando… Cada operación que le hacían, lo que hacían era retrocederla, y Daniela sufría muchísimo por eso, no entendía por qué, se sentía como una rata de experimento”.

Gabriela Spanic, en apoyo a su hermana, contó que las situaciones o controversias que ella ha tenido en su vida laboral, Ademar las ha querido mezclar con el caso de su hermana, señalando que los medios de comunicación no son imparciales: “He sufrido maltrato también mediático, no solamente hacia mi persona, también hacia mi familia, y defendiendo lo indefendible, es muy fácil sentarse en un sillón y señalar sin investigar, sin buscar pruebas fehacientes y sin ponerse en el lugar de la otra persona; yo digo que el periodismo debería buscar siempre las dos versiones”.

La actriz señala que aunque muchas veces Ademar Nahúm quiso propiciar una separación entre ellas, esta nunca existió, pues siempre estuvo para ayudar a Daniela: “Yo no estoy intentando nada, como dijeron por ahí, yo siempre he estado con mi hermana… Cuando a ella le dio el supuesto derrame cerebral, quien estuvo ahí al pie del cañón fui yo, quien la llevaba al baño y le daba de comer era yo, Daniela cuando veía al señor le decía “el monstruo”, no lo quería ver… ¡Ya basta de tanta impunidad, ya basta de tanta violencia!, yo estoy segura de que este señor lo que quiere es quitarle a su hija y deshacerse de ella”.

Sigue el chisme:

Qué pasó y cómo luce actualmente el niño de 'El sexto sentido'

Divorciada y feliz: Los amores de Grettell Valdez

Quién es el hombre que conquistó a la controvertida Bárbara de Regil