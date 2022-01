Las fotos inéditas que no se publicaron en el último disco de Diego Verdaguer

En una, Diego Verdaguer mira a la cámara con cierta melancolía. En la otra, desvía el rostro hacia su izquierda. Ambas fotos suceden delante de una palmera y con el cantante recargado en un muro azul.

Las imágenes son parte de la sesión que el cantante argentino, fallecido este jueves a causa de complicaciones por el coronavirus, realizó para lo que, sin saberlo, sería su última grabación: “La cadenita”.

Finalmente, Verdaguer y su equipo decidieron no utilizar estas fotos y optaron por publicar la portada con otra imagen, en la cual el cantante aparece sonriente.

La foto elegida va más acorde con el espíritu de “La cadenita”, una cumbia que suele sonar tradicionalmente en las fiestas de diciembre.

Verdaguer hizo una presentación en vivo de la canción para grabar un video al pie de la iglesia de Cholula, en Puebla.

Se levantó un escenario y frente a una selecta multitud de fans e invitados, se hizo un breve concierto en el que Verdaguer se lució al presentar esta nueva versión de "La cadenita", en la que la tradicional cumbia se transformó en un tema con toques de música electrónica, sintetizadores y un sonido distinto.

“La cadenita” es tema original de La Sonora Dinamita y el más popular de sus versos dice: “Carmen, se me perdió la cadenita que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste”. Para su versión, Diego Verdaguer modificó también la letra y en lugar de Carmen, se puede escuchar un “baby”.

Imágenes inéditas