Las deudas agobian a Sarita y lo que queda de José José va ¡a remate!

A más de dos años del fallecimiento del Príncipe de la canción, la crisis económica por la que atraviesa su hija Sarita se ha acentuado. Por tal motivo, trascendió que Sarita Sosa Salazar ha puesto a la venta las pertenencias de su padre, José Rómulo Sosa Ortiz, con tal de que haya entrada de dinero en la casa y pueda pagar algunas cuentas.

Este hecho ya repercutió en México, pues el proyecto que traían entre manos los primeros hijos del cantante, José Joel y Marysol, de hacer un museo en honor a su padre, José José, se está tambaleando, pues las pie zas necesarias para dicho museo se están perdiendo como consecuencia de las deudas de su media hermana.

Incluso uno de los compromisos económicos que tuvo que hacer frente Sarita fue pagar los arreglos que le hizo a la casa de Miami, pues dicho inmueble ya se había comprometido para venderse a un particular. TVyNovelas habló con una persona cercana a José José que radica en Estados Unidos, y nos confirmó que, efectivamente, la venta de las pertenencias del Príncipe se estaba llevando a cabo.

“FOTOS, JOYAS, DISCOS Y PREMIOS ESTÁN A LA VENTA”

¿Qué tipo de piezas están en venta? Hay fotos, joyas, discos, premios y varios mp3 con música de José José.

¿Las cosas están puestas a la venta en alguna página? No, toda transacción se hace por medio de mensaje personales, ya sea vía WhatsApp, o por Messenger, en Facebook.

¿Están a buen precio las cosas? Sí, hay buenos precios, pero la memoria de José José ya es invaluable. Hay cosas firmadas, lentes o anillos que te dan con la foto donde él los usó.

¿Cuánto cuesta un disco de José José firmado? Unos 150 dólares, y el autógrafo es abierto, no dice un nombre, trae una dedicatoria genérica, como si hubieran mandado hacer una maquila de autógrafos

¿Están vendiendo ropa del Príncipe? Ropa de shows no, sólo algunos accesorios, como lentes, mancuernillas y anillos; creo que hay unos trajes que le regaló don Jaime Camil, pero no me los ofrecieron.

¿Los hijos de José José que radican en México saben de esto? Deben saber, varios les avisamos; Sarita hizo lo que quiso con José José. Los chicos de México son de un Príncipe, y Sarita es de esos hijos que uno teme tener al llegar a viejo.

¿Sabe algo de Sara mamá? Me parece que ya está en un asilo, por eso necesitan dinero; el esposo de Sarita es un vago, todos lo sabemos, ni siquiera quiere trabajar manejando un taxi de plataforma.

¿No sería buena idea que alguien comprara todo e hiciera un museo? Claro, eso sería lo mejor, pero las ventas son a cuentagotas, con gente diferente; yo creo que las vende pensando en que no se le acabe el negocio de su padre.

