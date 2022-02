"Las cosas más bellas de la vida no se compran": Nodal y Belinda, entre canciones e indirectas

Después de anunciar su ruptura, distintas versiones rodean a Belinda y Christian Nodal. Hay quienes hasta consideran que todo estuvo planeado, sobre todo al ver que ambos lanzaron canciones a los pocos días del escándalo.

El tema 'Ya no somos ni seremos' parece que viene muy al caso con la situación personal del cantante de regional mexicano. Ya tiene más de 12 millones de visualizaciones en tan solo tres días de su lanzamiento en YouTube.

Es inevitable pensar en Belinda con este video, pues hasta la modelo que aparece tiene un gran parecido con la cantante.

Pero lo que quizá tomó por sorpresa a todos fue el lanzamiento de Belinda. Se trata de un demo -es decir, no es la versión terminada- llamado 'Mentiras 'cabrón''. La letra parece también contar lo que ocurre en la vida real.

"Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste, ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón", dice la letra del tema.

Las indirectas también llegaron en conciertos en vivo. Apenas este viernes, Nodal se presentó en Honduras y ahí lanzó unas palabras que fueron interpretadas como una indirecta para la cantante de Luz sin gravedad.

"La siguiente canción la compuse en una etapa de mi vida hace unos 4 o 5 años cuando no sabía que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar, cosas como la lealtad, el respeto, el amor, la fidelidad, la confianza, una buena amistad...", dijo Nodal.

Y para confirmar que, aparentemente, este tema ya está terminado para Nodal, el cantante fue captado en una postura que delató que ya se tapó el nombre de BELI que tenía tatuado cerca de la oreja. Así lució en su concierto en Costa Rica...

