Las canciones que no quiso Luis Miguel, las grabó Manzanero en su último disco

Luis Miguel y Armando Manzanero formaron la dupla más importante para el bolero a fines del siglo XX. Juntos reinventaron el género y lo acercaron a una generación de jóvenes que descubrieron la magia del romanticismo.

Sin embargo, la relación entre el cantante y el compositor se rompió. "Primero pasa un elefante por el agujero de una aguja a que Luis Miguel haga algo que tenga que ver con su prójimo. Yo creo que hay gente que no conoce el agradecimiento, qué pena Luis Miguel", dijo Manzanero en 2017 al explicar lo que había pasado.

Entre otros motivos, el rompimiento provocó que no hubiera más colaboraciones entre ambos, a pesar de que varias veces Armando Manzanero envió a la disquera canciones escritas para Luis Miguel.

"Mis deseos por ti", "Para qué lo hice" y "No cabe duda" son algunos de los boleros que Luis Miguel no grabó. Como todas las historias que rodean a Luis Miguel, hay un misterio sobre las razones por las que los temas no fueron cantados por El Sol de México.

Lo cierto es que al compositor yucateco le llegó el rechazo de esas y otras canciones. Con el paso de los años, Manzanero recordó esos temas y decidió darles una segunda oportunidad.

Así fue que en 2020 comenzó la grabación de un disco en el que incluyó todos esos temas que le habían rechazado. Con ayuda de Rodrigo de la Cadena, Manzanero grabó 'Romanza a dos pianos' un álbum con 16 temas entre los que están no sólo los que Luis Miguel nunca interpretó sino muchos otros que a lo largo de su carrera le rechazaron a Manzanero.

"Hay temas ue escribió para Emmanuel o Mijares", comenta Rodrigo de la Cadena. "Y el maestro les quiso dar una segunda oportunidad".

Ese disco fue el último que grabó el cantautor yucateco. Todavía a fines de diciembre, cuando ya padecía los síntomas de Covid, don Armando produjo algunos de los tracks que aparecen el álbum.

