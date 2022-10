Las Envinadas en exclusiva: Jessica Segura, Daniela Luján y Mariana Botas se pasan de sinceras

Sin duda, hoy en día los contenidos originales de internet han logrado posicionarse en el gusto del público, y este caso no es la excepción; las actrices Daniela Luján, Jessica Segura y Mariana Botas, quienes iniciaron sus carreras actorales siendo unas niñas, han incursionado en un proyecto propio llamado Envinadas, donde se muestran tal cual son, sin filtros, y comparten sus experiencias con sus miles de seguidores.

Para Daniela Luján, este proyecto las ha ayudado a que el público las conozca fuera de personaje y a sentirse identificadas con la gente: “Envinadas es un proyecto que nace de la amistad, con el propósito de identificarnos con otras personas, de saber que nuestras historias no son las únicas en el mundo”. Mariana Botas se dice sorprendida de lo que han logrado en tan corto tiempo, y reitera que siguen creciendo a pasos agigantados: “Envinadas creció tanto que no nos lo esperábamos, fue muy rápido… Somos bien divertidas, bien borrachas y tenemos muchas ganas de llevar esto mucho más lejos y darle al público un producto de mejor calidad; nos aguantaron mucho tiempo con un proyecto hecho con mucho amor pero sin la calidad necesaria”.

Jessica Segura nos cuenta que hubo momentos en que quisieron rendirse, pero encontraron la motivación y el apoyo en sus “envinades” para continuar: “No todo ha sido miel sobre hojuelas, somos superamigas y nos amamos sin control, pero tenemos personalidades muy diferentes, y de pronto los tiempos han sido complicados porque también tenemos proyectos individuales”, comenta entre lágrimas la actriz.

Estas tres actrices comparten en la sala de Envinadas sus verdades, experiencias amorosas y profesionales que las han transformado en las personas que son hoy; sin filtros, muestran su lado más humano en una charla de amigas que ha logrado una sinergia con el público que las ha ayudado a alcanzar el éxito en otra faceta, sin dejar de lado su carrera actoral, pues compaginan desde hace casi dos años sus proyectos individuales, como Una familia de diez y Me caigo de risa, con sus vidas y parejas en un proyecto que ha fortalecido su amistad. Las actrices han contado prácticamente de todo en el programa, y aunque a veces se arrepienten porque dicen cosas que les avergüenzan, han creado una empatía tan grande con el público, que deciden que éstas se publiquen con el afán de ayudar a otros que se encuentren en la misma situación.

Sin embargo, para Jessica, Daniela y Mariana este proceso de crecimiento no ha sido fácil, en sus inicios se enfrentaron a algunos problemas de producción, pero sus ganas de crecer y superarse las han llevado a cristalizar su sueño: “Queríamos dejar de depender de que alguien nos contratara, estábamos un poco hartas de esperar que nos llamaran, por lo que decidimos crear nuestro propio trabajo que, además, nos hiciera felices”, señala Mariana.



BOMBARDEAN EN REDES A DRAKE BELL

Una de las repercusiones positivas fue cuando Mariana Botas conoció a su ídolo, Drake Bell. Durante uno de los programas comentó que le gustaría que él pudiera ir a Envinadas, y le pidió a sus seguidores que lo etiquetaran en los comentarios, sin imaginar que como el cantante se encontraba en México, el equipo de Bell la contactó y pudieron conocerse: “Hay repercusiones como que Drake Bell ya es mi amigo en Instagram, me sigue, me da like, va a venir a Envinadas… Eso ha estado increíble, el poder de los ‘envinades’ es muy grande”

“LA VENGANZA DE JESSICA SEGURA”

Uno de los videos más vistos de Envinadas es donde Jessica Segura narra cómo se enteró de que su marido le puso el cuerno: cuando encontró una bolsa con algunos objetos, la actriz pensó que eran un regalo por su próximo aniversario de casados, pero la sorpresa fue para ella: “Abro la bolsa y hay unos jeans talla 7, cuando yo soy talla cero… También tres boletos para el concierto de Kabah y OV7; yo había ido un mes antes”. Mariana fue su cómplice: “Mi esposo se fue a bañar, dejó su celular en la mesa, entraron dos mensajes y Mariana lo desbloqueó. Se dio cuenta de que eran mensajes de Telegram. Vi su cara y me di cuenta de todo”, contó. Jessica y Mariana investigaron quién era la mujer, y Jessica vació la casa: “Le hablé por teléfono y le dije: ‘Amor, es nuestro aniversario. Te veo en X restaurante. No faltes’”. En una caja de regalo guardó fotos de ellos dos y un corazón, y debajo puso las fotos de su ex con la amante. “Llegué al restaurante. Mis hermanos y Mariana estaban viendo desde un balcón. Yo en Rubí pedí todo lo más caro de la carta; cuando terminamos de comer, le doy el regalo. Él abre todas nuestras fotos, llora. Llega al corazón, lo quita, y su cara toda desencajada…”. Él negó todo, Jessica le pidió su celular y le llamó a la mujer, ésta contesto con un “mi amor”… “No quiero volver a saber de ti. Se acabó”, y finalizó diciéndole que ya no tenía casa.

IMANOL, EL AMOR DE SU VIDA

La también cantante Daniela Luján confesó en un episodio de Envinadas que conoció a Imanol Landeta cuando eran niños, y desde entonces es su amor platónico: “Imanol Landeta es mi amor platónico desde los cinco años”. Durante su visita a Pinky Promise, la actriz comentó que días antes había tenido contacto con él, y aclaró que actualmente tiene pareja y su novio sabe de esto: “Imanol me escribió, me comentó una historia, le contesté todo lo que me escribió, soñé con él, y mi novio está al tanto de todo”. Luego de la confesión, Imanol sólo mostró en sus historias de Instagram su reacción sobre el revuelo que causó la actriz al señalarlo como el amor de su vida.

