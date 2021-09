Larry Ramos sigue prófugo, pero Ninel Conde así lo defendió durante un año: "Sé con quién estoy"

Larry Ramos decidió escapar del FBI tras quitarse el grillete con el que era monitoreado desde hace cuatro meses, tras ser arrestado por el fraude del que se le acusa, por lo que ahora Ninel Conde debe salir adelante sola.

Sin embargo, parece que 'El Bombón Asesino' prefiere tranquilizarse por más complicada que sea la situación, como que a su marido lo busque la justicia de Estados Unidos. Recientemente escribió en Instagram: "Hace mucho descubrí que estar bien conmigo misma, es fundamental para mi salud. Me refiero a la parte emocional".

En su cuenta de Instagram, Ninel se ha puesto reflexiva: "La vida está llena de altibajos. Aunque nos guste ver el mundo lleno de colores, los momentos difíciles nos recuerdan que las nubes grises y las tormentas, también son parte del paisaje y son pasajeras, aunque se sientan eternas. Es importante tener presente siempre que a los que amamos a Dios, todas las circunstancias son más llevaderas y aunque no lo parezca, nos ayudan para bien".

Pero lo cierto es que durante todo un año, insistió en que Larry Ramos era un hombre bueno que la protegía y apoyaba moral y económicamente. Aquí te presentamos un recuento de las veces en las que Ninel Conde apoyó a su pareja y prefería minimizar la situación legal en contra del acusado de fraude por más de 20 millones de pesos.

Octubre de 2020

Anunciaba su boda: "Ya me tocaba. Dios te pone personas claves para cruzar tu desierto, Dios no te deja solo, Dios te va a mandar un apoyo, siempre hay esperanza".

Noviembre 2020

Ya se hablaba de los líos legales de Ramos, pero Ninel decía: "Es un tema que no me concierne. Sé con quién estoy. Hay cuestiones legales que siempre tienen 2 caras de la moneda. Estoy feliz, agradecida con Dios porque tengo un hombre que me cuida, me respeta".

Admitió: "Larry me mantiene, yo tengo desde febrero que no trabajo y no me ha faltado absolutamente nada, mi vida en abundancia gracias a Dios. El día que en un futuro si él tiene alguna necesidad, claro que lo apoyaré".

Noviembre de 2020

Ante la prensa, Ninel aseguró: "Estoy con una persona sumamente amorosa, respetuosa, sumamente responsable, que me hace infinitamente feliz, cosa que el señor (Giovanni) Medina no lo hizo jamás".

Marzo 2021

Larry Ramos dio la cara pocos días antes de ser arrestado por el FBI. Sin embargo, solo habló del tiempo: "Todo en la vida tiene solución, pero hay que ser conscientes del tiempo, el tiempo vale más que el oro, el tiempo es precioso. (...) La vida es corta"

7 abril 2021

Ninel Conde ya rechazaba el tema: "Esas cosas no quiero entrar en detalles, porque son cosas que no tengo

No tengo nada qué aclarar, estoy muy contenta. Se dicen muchas cosas pero si me pongo a aclarar tantas cosas, imagínate".

23 abril 2021

Después de 6 meses de casada, y ya con Larry Ramos arrestado, Ninel Conde dijo: "Conocí a un hombre muy especial conmigo, en un momento donde venía saliendo de una relación muy tormentosa, donde había sufrido mucha violencia. Y llegó una persona amorosa, respetuosa y me enamoré. Simplemente entre las cosas que yo tenía, él siempre ha sido un apoyo.

"Él me cuenta su versión, en sus palabras, y pues yo le creí y nada, eso es todo. Eso lo tiene que explicar él y en su momento lo hará. Es un tema que no tengo mucho qué decir. Me interesa aclarar que es algo que no tengo injerencia, y las autoridades de este país son muy claras".

Tras darse a conocer la fuga de Larry Ramos, en 'Suelta la sopa' revelaron que Ninel Conde le dijo a la policía que su marido no quiso que ella lo acompañara a una audiencia que tenía programada en la corte. Pero luego se dio cuenta de que algo andaba mal.

“Lo siguiente que contó Ninel, es que la policía apareció ahí en la casa, se dio cuenta de que algo estaba pasando, llamó a su representante, y en ese momento justo que la policía estaba en la casa de Larry y de Ninel, comenzó a sonar en la mesita de noche de Larry un aparato y por eso se dieron cuenta que Larry se había dado a la fuga".

Al parecer, Ninel Conde no dijo nada a la policía sobre la versión de que Larry le propuso huir con él.

