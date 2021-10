Lapizito habla tras golpiza de su papá contra Gomita y defiende a alguien más

Después de que Araceli Ordaz reveló que consiguió una orden de restricción contra su padre luego de que la golpeó, su hermano Freddy Ordaz, mejor conocido como Lapizito finalmente habló al respecto, aunque quiso mantenerse al margen.

El payasito aseguró no estar presente en el momento de la golpiza contra su mamá y hermana porque estaba grabando un video, y estaba lejos de casa. "Cuando llegué ya no había nadie de mi familia, entonces yo no sé realmente lo que pasó ese día".

"Sé que mucha gente estaba esperando a que hablara de la situación de lo que está pasando con mi familia porque he estado desaparecido en redes sociales… tantos mensajes en redes sociales y ver que hablan sin saber la verdad, que hasta me están atacando por no hablar, dar una explicación", dijo en unos videos colgados en sus historias de Instagram.

Y puso un alto, ante las críticas: "No voy a permitir que un seguidor se meta en mi vida privada, en algo que ni siquiera sabe y no le voy a estar dando explicaciones de lo que realmente pasó".

Freddy salió en defensa de su hermano Lapizín: "Creo que también se están olvidando de una persona muy importante que es mi hermano, estoy totalmente seguro que le están mandando mensajes, un menor de edad que está creciendo con ese tipo de cosas y viendo cómo tanta gente se está metiendo, opinando...".

Admitió que en su familia hay problemas... "Somos humanos, obviamente nos sentimos mal, pasamos por cosas muy complicadas pero hay muchas cosas que de mi parte no se enteran porque yo aquí estoy para tratar de darles una buena cara, no soy un personaje pero siempre trato de demostrarles una buena cara y creo que muy poca gente me conoce cómo soy yo en lo personal, mi mentalidad, mi manera de ser".

Lapizito no se quiso poner del lado de nadie, e insistió en que lo más importante es su familia:

"Yo amo a mi mamá, amo a mi papá, amo a mi hermana, amo a mi hermano, amo a mi familia y lo único que yo siempre quiero es (verlos bien). Yo soy una persona que cree mucho en Dios, todo lo dejo en manos del Señor, como dije desde un principio, yo no comparto tanto mi vida privada que si tengo problemas con mis amigos, con mi familia, con mi pareja, yo no estoy en ese rollo pero bueno...

"Amo a mi familia y lo único que quiero es verla bien y para toda la gente que está preguntando, yo estoy en comunicación con mi familia en verdad, así que pura buena vibra, los amo y es lo único que voy a decir".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!