Lanzarán el tequila de José José pero sus herederos no lo saben

José José no dejó a sus herederos muchas cosas después de su muerte, el 28 de septiembre de 2019, pero sí un gran legado de admiración que hizo eco en unos jóvenes estudiantes de Zacatecas, quienes, en una tarea escolar de la carrera de Derecho internacional y aduanas, decidieron crear un producto para vender, y así se les ocurrió registrar ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) el Tequila José José.

Aunque suena a una locura, los futuros empresarios ya tienen el permiso y es válido ante las autoridades, aunque aún falta lo más difícil, una batalla moral con la familia del Príncipe de la Canción, al menos con sus hijos que viven en México, quienes aparentemente están abiertos a la comunicación con quienes registraron la marca. TVyNovelas habló en exclusiva con Héctor, uno de los estudiantes de este proyecto, y esto nos contó.

Sabemos que tú estás detrás del registro del Tequila José José. ¿Podrías contarnos un poco cómo surgió la idea?

Me da mucha pena decirlo, pero sí, es un proyecto de la universidad.

¿Cómo? ¿Son estudiantes y fue un proyecto escolar?

Sí, así es.

Pero lo registraron de manera oficial. ¿Tienen planes de sacarlo a la venta?

Aún no hemos hablado de eso mi equipo y yo (al parecer, son cuatro). Esto realmente fue un trabajo escolar, una tarea para ver cómo funcionaba el sistema del IMPI, entonces no lo hicimos con ese afán de hacer un tequila real, de verdad. De pronto todo se salió de control, supe que salimos en Televisa y dije: “¡Ah caray! ¡Qué miedo!”.

En días pasados explicábamos en TVyNovelas que mientras no existían registros activos de José José, había alguien más que había registrado el nombre de un tequila...

Pues sí, fuimos nosotros, pero no imaginamos que un proyecto de escuela podría escalar muy grande, y la verdad, eso me pone muy nervioso, no sé qué hacer, no le tengo una explicación honestamente en este momento.

Pues registrar un tequila con el nombre de un famoso no es poca cosa; además, entiendo que sus hijos (José Joel y Marysol) se dicen abiertos a la comunicación...

Honestamente, en un principio sí tuve la idea, ahora sí que se ilusiona uno. Estuve preguntando para tratar de hacer el proyecto un poco más a fondo, pero, siendo sincero, pensaba que no iba a dar para tanto.

¿Por qué razón?

Pues por el tema del dinero, financiamiento y esa cuestión.

¿De alguna manera están interesados en pedir apoyo para que se logre?

A mí me gustaría parar todo, frenarlo un poco, porque creo que todo va demasiado rápido. Obviamente necesitamos saber qué pasará luego de esto, porque mi cabeza tiene muchas ideas, pero también uno entiende que es de a poco.

¿Te gustaría construirlo en serio?

Estaría muy chido poder hablar con la familia de José José y de alguna manera poder entrar a la industria tequilera; le he pedido consejos a una maestra que me da la materia de Derecho fiscal, y al parecer, no habría problema de sacarlo a la venta, pero, obviamente, para que todo salga bien queremos comentarle las cosas a la familia.

¿En qué universidad están?

En el Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, estoy estudiando Derecho internacional y aduanas.

¿Cuándo idearon esto?

Fue hace un año que me pidieron un proyecto; a mí se me hizo buena idea, porque como ya había un mezcal de Antonio Aguilar, pues por qué no hay un tequila de José José.

¿Hay trabajo detrás?

Claro, hemos visto puntos de venta, cuánto costaría el transporte y cosas de esas, incluidos los dos mil 500 pesos que costaba registrar el nombre, y pues dije, ¿por qué no? Si es una gran idea, igual y en un futuro eso es un gran negocio.

¿Cuánto te falta para terminar la escuela?

Tengo 23 años y este es el último. Así que espero que todo salga bien.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!