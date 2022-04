Lambda García en exclusiva nos cuenta de su escapada romántica a Tailandia

Lambda García se declara un viajero al que le encanta comer y adentrarse en la cultura local de cada país que conoce. El actor revela que le encanta planificar él mismo sus viajes, y pese a que organiza una agenda con antelación, no tiene problema para romperla si se trata de conocer algo fuera de lo común. Hace unas semanas, el galán de Amor dividido tomó un avión directo a Tailandia y quedó maravillado; no lo hizo solo, pues estuvo acompañado de su novio, el también actor Diego Oseguera, con quien subió decenas de fotos de todos los momentos que compartieron al otro lado del mundo.

Luego de terminar de grabar Amor dividido te regalaste unas merecidas vacaciones en Tailandia. ¿Cómo te fue? Sí, fueron unas muy merecidas vacaciones en un impresionante destino. Ha sido una hermosura de experiencia haber podido tener la oportunidad de conocer, explorar y recorrer un país tan maravilloso y rico en cultura y paisajes como lo es Tailandia. Me encantó, es un país que no conocía, y me sorprendió gratamente por su gente, su comida, los espectáculos naturales… Todo fue hermoso.

¿Por qué elegiste Tailandia? Me llegó la invitación para conocer ese país, y sin pensarlo acepté de inmediato. Es el momento ideal para viajar y recorrer el mundo, y hay más apertura para el turismo después de la pandemia. Me encantó la idea de ir a un lugar desconocido para mí, y fue hermoso encontrarme con cosas y vivir experiencias que nunca me hubiera imaginado conocer.

¿Qué tipo de viajero te consideras? Soy un viajero que le encanta comer, y busco conocer la cultura de cada lugar por su comida, porque disfruto mucho la gastronomía local. Disfruto adentrarme en locales pequeños de los barrios, en las calles pequeñas y sentarme a comer como los ciudadanos de a pie. Estoy feliz y maravillado con todo lo que degusté en Tailandia.

¿Es decir que eres un foodie viajero? Soy un foodie, soy un caminador, soy un viajero más, no un turista.

¿Cuál es la diferencia entre un viajero y un turista? Pues que el turista nada más anda por ahí por encimita, se va a las cosas turísticas, y el viajero se adentra en los lugares más recónditos; además de las típicas zonas turísticas, te vas a lugares pocos frecuentados, te llenas de historia local, te metes a los lugares que no van muchos turistas, aprecias el modo en el que se vive en esa ciudad, y eso me encanta.

Te vimos muy bien acompañado en este viaje… Estoy muy contento. Fue un viaje muy lindo, muy entrañable, y me da gusto. Creo que para conocer y disfrutar el viaje tienes que estar con la disposición, pero también ir con alguien con quien puedas compartir, y esto significa compartir comidas, experiencias, lugares y momentos.

Y el corazón también se comparte… ¿Cómo estás en el amor? Muy contento.

¿Muy feliz? Muy feliz, muy en paz y estoy tranquilo con eso.

¿Y habrá boda pronto? (Risas.) No sé, no nos vamos a aproximar, no queremos adelantarnos. Yo soy de los que vivo el hoy, el presente, y estoy muy feliz.

¿Qué buscas en el amor? Pues una persona que me comprenda, que me haga reír, que compagine con mis gustos, pero que también sea independiente; una persona que tenga muy claras las cosas que quiere en la vida. Me gusta admirar a esa persona, me gusta crear una pareja, que los dos seamos unos individuos completamente ajenos, pero que a la vez concordemos con el pensamiento y la educación.

¿Te consideras muy exigente en ese aspecto? Con el tiempo y con la edad puede ser que te vuelvas más exigente, pero es porque vas sabiendo qué quieres en la vida y qué no quieres para ti.

¿Es fácil o difícil para ti tener una pareja también del medio artístico? Yo creo que no tiene nada que ver si uno u otro, o las dos personas son del medio artístico. Creo que el chiste es que haya compresión, empatía y admiración. Tú puedes estar con un arquitecto, con un médico, con una enfermera o con quien sea, pero si no hay respeto, no hay admiración, no hay empatía por los mismo gustos, pues aunque seas de diferente escuela, no vas a lograrlo.