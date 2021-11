Lalo Mora lo vuelve a hacer: Ahora bailó pegadito con una fan a la que tocó

Circula en redes sociales un nuevo video donde Lalo Mora vuelve a causar polémica por la forma en la que se acerca a una fanática, tras meses de críticas por tocar a mujeres indebidamente.

Ocurrió en pleno concierto el pasado 30 de octubre, donde presuntamente se grabó el video que se hizo viral esta semana, durante su actuación en El Domo, en San Luis Potosí.

Una mujer en un entallado vestido blanco baila muy cerca del Rey de mil coronas, quien no duda en pegarse al cuerpo de la joven y bailar con ella, con su mano casi tocándole el trasero.



Las críticas también alcanzaron a la mujer, pues tras el escándalo que ha vivido Lalo Mora por tocar a otras mujeres, ella es señalada por acercársele.

"Ese viejo es un asqueroso", "Cada quien es dueño de sus actos y se ve que ella está muy contenta", "Por unas pagan todas", se puede leer en los comentarios del video.

Hay que recordar que hace poco, el cantante originario de La Arena, municipio de Los Ramones, Nuevo León, dio la cara sólo para victimizarse luego de ser exhibido permanentemente en videos donde toca indebidamente a sus seguidoras.

En entrevista concedida en Nueva York al programa Hoy día, de Telemundo, el intérprete de Aguanta corazón y Eslabón por eslabón, entre otros temas, justificó que metió la mano al seno de una mujer en Estados Unidos debido a que estuvo a punto de caerse.

"La muchacha se asustó, me aventó... No me agarré. Sencillamente se asustó y como que me aventó la mano. Si no puedo ni andar, ¿cómo creen que voy a andar con esas cosas? ¿Qué onda con ustedes? Me iba a caer”, explicó el artista de 74 años.

