Lalo España recuerda a su novio, el hombre que le enseñó a aprovechar la vida

Tenía 28 años y era hijo único. Ranferi Aguilar se había convertido en la pareja más estable que había tenido el actor Lalo España pero murió de manera sorpresiva el 17 de junio de 2012 luego de un proceso de España ha calificado de "muy doloroso".

"Tuvo neumonia, murió muy joven fue un proceso fuerte, fue muy fuerte para su mama, para su abuelita, luego murió su abuelita y fue un proceso de esos que nos enseñan que no la tenemos comprada", dijo España en una entrevista con Yordi Rosado en la que contó todo lo que vivió durante su romance.

España cuenta que al conocer Ranferi se dio cuenta que era muy divertido: "Era carismático, le caía bien a todos, tenía el don de caerle bien a personas mayores y gente del medio".

Al hablar de lo que disfrutaban juntos, España contó: "Me enseñó a reír, cuando salgo con alguien parco, codo o seco digo, no, es que la vara quedó así, me encanta la gente que sabe reírse de sí mismo".

"Su muerte me enseñó que todos cometemos errores ya ciertos pero hay que saberla apreciar en su momento. Él estaba conmigo, vivimos muchas cosas. Un día me dijo en el balcón: le voy a echar muchas ganas y quiero que me lleves a conocer Disneylandia. Y al poco tiempo perdió la batalla y me dejó grandes lecciones de que todos los días podemos descubrir nuevas maneras de conocer Disneylandia".

Ahora que se celebran 10 años del fallecimiento de Ranferi, Lalo España lo recordó con la publicación de una fotografía en la que aparecen juntos en un jardín y brindando, sonrientes.

"Querido Ran, hoy hace 10 años de tu partida. Gracias por todos los momentos maravillosos que compartimos y por todo lo que aprendimos juntos".