Lady Polanco, escándalos y arresto: Qué fue de Azalia, ex Big Brother

Azalia Ojeda también era apodada ‘La Negra’, color que combina algunos episodios oscuros por los que es la más polémica ex participante de ‘Big Brother’. Sus primeros acercamientos en la televisión fueron como reina de belleza, pero su fama explotó al ser parte del primer ‘Big Brother’ en México, aunque durante los últimos años ha ganado reflectores por sus escándalos.

En aquella primera edición de ‘Big Brother’, en 2001, se convirtió en una de las concursantes más controvertidas por su uso de lenguaje y su personalidad fuerte. Los pleitos estaban a la orden del día.

#LadyPolanco Fue pionera de las #Ladies, como se les conocía a las mujeres que armaban escándalos y se hacían virales en redes sociales. Azalia fue conocida como #LadyPolanco porque, junto con una amiga, gritaron e insultaron a unos policías en la colonia Polanco.

En aquel momento se dijo que los policías la detuvieron porque su camioneta tenía placas con reporte de robo. En la grabación se ve a Azalia con otra mujer que gritaba “asalariado” a un policía.

En 2017, Azalia relató los hechos, pues en su versión, el video fue editado para hacerla quedar mal, aunque eso sí, dijo no estar arrepentida. “Arrepentida no, porque lo único que hice fue defenderme. Venía saliendo de un lugar en Polanco, un tipo me llegó para atrás (para asaltarla), llegamos hasta Reforma, me quitó mi reloj, mi celular y si haces algo, allá atrás hay alguien esperándote”, dijo a la cadena Multimedios.

“Por mi cabeza pasó mi hija, me van a matar. Llego a mi camioneta, iba con la otra chava (ex Miss Puebla), y les dije ‘me acaban de asaltar’ y mi primer instinto fue ‘vámonos de aquí’. Veo pasar una patrulla, los paro y les pido que me ayuden, pero me dijeron que fuera a levantar la queja.

“Por eso estamos como estamos, con lenguaje florido. Me comienza a seguir la patrulla, me dijeron que me parara. Se me cerraron, el policía me dijo que me bajara de la camioneta porque tenía reporte de robo. Me empezó a jalonear y desgraciadamente en ese momento pasaron unos chavos y lo grabaron, pero realmente el video está muy editado. Se ve cuando le estoy pidiendo apoyo al policía, que dónde está el reporte de la camioneta robada.

“Después se armó un relajo, habían dicho que iba drogada, que me habían parado por un alcoholímetro, que me le había escapado a los del ‘Torito'”

Guerra vs. Lupita Jones

Debido a que ella participó en el entonces llamado certamen Nuestra Belleza, Azalia fue una de las ex reinas que denunció maltratos por parte de Lupita Jones.

“Me uno a las reinas de belleza que han levantado la voz en contra de Lupita Jones, ya que yo también en su momento sufrí de malos tratos y extorsión por parte de esta señora. He aquí las pruebas de que estuve en Nuestra belleza”, escribió en Twitter .

Como representante del Estado de México, Azalia cuenta que sufrió malos tratos de parte de Jones. “Una semana, te juro por Dios, comía lechuga y 10 almendras”, recordó en entrevista con ‘Ventaneando’. “Me da mucha lástima, porque al final el abuso de poder y el karma la alcanzó. Ojalá que la quiten”, dijo contra Lupita Jones.

ARRESTADA. Elementos de la policía ministerial en el Estado de México arrestaron a Azalia porque intentó cobrar un cheque por la suma de 350 mil pesos, pero estaba reportado como robado. Al revisarla, Azalia, presuntamente, tenía guardados en el zapato otros cheques que supuestamente pretendía cobrar. Así que fue detenida por su probable participación en el delito de cohecho.

Y es que también fue vinculada con un robo a casa-habitación, pues existe una versión que la señala de, presuntamente, conducir el vehículo en el que escaparon los ladrones.

Azalia dio la cara, y tras ser liberada, relató su versión de los hechos. Desde entonces, eso ocurrió en mayo de 2021, poco se ha sabido de Azalia, aunque seguramente volverá por el aniversario número 20 de 'Big Brother' en los próximos días.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!