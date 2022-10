La vida golpeó a los famosos, entre ellos a Alfredo Adame, Pablo Lyle e Ingrid Coronado

Lo más picosito de los últimos días estuvo marcado por tragedias, golpes bajos y problemas legales, que aún darán mucho de qué hablar en las próximas semanas. No solo Alfredo Adame quedó en la lona, el actor Pablo Lyle también cayó ante la justicia.

Mientras que Ingrid Coronado quedó abatida después de ver que sus hijos “quedaron desprotegidos” en el testamento de su padre, Fernando del Solar.

Alfredo Adame y los golpes de la vida

Tenemos que empezar a preocuparnos por Alfredo Adame, sus patadas 'nomás' no funcionan. Cuando creíamos que sus peleas eran mediáticas, el actor recibió una fuerte golpiza frente a su casa por parte de dos hombres desconocidos.

Según los responsables, Adame los grabó y molestó cuando ellos intentaban auxiliar a un familiar que había sido baleado por hombres armados. Primero se hicieron de palabras y después llegaron a los golpes, tras esto el también conductor quedó con un ojo destrozado y acudió a presentar una denuncia.

"Lo único que quise fue ayudar, pero salí agredido y golpeado, pero estoy bien. Les seguiré informando, me haré estudios para ver si no hay desprendimiento de retina, si necesito muchas puntadas, pero, pues, aquí estoy", aseguró.

El juicio de Pablo Lyle

Después de 3 años y medio, el actor mexicano Pablo Lyle fue hallado culpable de homicidio involuntario tras su esperado juicio por la muerte de Juan Ricardo Hernández, a quien golpeó durante una discusión originada por un percance vial.

El actor de telenovelas fue transferido a una cárcel del condado de Miami-Dade hasta la fase donde se dicte su sentencia, el próximo 26 de octubre se conocerá la condena, y se estima que podría ser desde los 9 años de prisión.

En una escena dolorosa para su familia, Pablo fue esposado y custodiado por policías. Su esposa, Ana Araujo se despidió de él con un beso, con lo que acabó con los supuestos rumores de su separación.

Sin paz ni herencia

La que se llevó una sorpresa nada agradable fue Ingrid Coronado, la conductora ventiló esta semana que sus hijos “quedaron desprotegidos” en el testamento de Fernando del Solar. Las indicaciones del fallecido conductor no favorecen a los dos menores.

"Ese asunto sí me sorprendió, honestamente, yo no esperaba que dejara a mis hijos desprotegidos de esta manera", dijo la conductora en Ventaneando.

En el documento aparece que los hijos de ambos podrán disponer de un departamento que fue del actor, hasta que la madre de este decida dejar de habitarlo, y su viuda Ana Ferro será la albacea encargada de hacer que esto se cumpla.

"Lo que me da tristeza es que, a lo largo de 10 años, yo sí pude ver esta versión de él como persona, con respecto a mí, pero nunca me imaginé que dejara desprotegidos a mis hijos. Finalmente, esta no es la noticia que yo esperaba, yo hubiera querido otras cosas", remató la escritora de MujerOn.