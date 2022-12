La verdadera razón por la que Poncho Herrera no quiere volver a RBD

El regreso de RBD para una gira de la que aún se sabe pocos detalles reavivó una polémica sobre las razones por las que Alfonso Herrera se niega a ser parte de ese reencuentro.

Poncho Herrera fue parte esencial en la historia de la telenovela Rebelde junto con Christopher Uckerman, Anahí, Maite Perroni, Dulce María y Cristian Chávez. Sobre ellos giraba toda la historia de estos adolescentes que asistían a una escuela de élite en que enfrentan los problemas propios de los adolescentes.

De esa telenovela surgió luego el grupo musical RBD que se convirtió en un fenómeno global: en Brasil, por ejemplo, se les idolatra hasta la ignominia.

Cuando esa etapa terminó, cada integrante tomó su propio camino en la farándula y la mayoría de ellos encontraron en la televisión un camino para desarrollar su carrera.

Ahora que se ha anunciado el regreso de RBD y que Poncho Herrera se negó a ser parte de ello, se ha especulado que su decisión se debe a que no quiere saber nada de ese pasado porque lo considera algo menor y hasta vergonzoso.

Sin embargo, la verdad es diferente. Desde aquella primera gira con RBD, Poncho Herrera tenía claras sus motivaciones y anhelos. En una declaración a un periódico en 2005 que ahora han recuperado algunos fans brasileños, Herrera habló de lo que quería hacer en la vida:

"Soy muy respetuoso de la vocación del cantante pero yo, sinceramente, no me veo en 10 años cantando. Yo me quisiera enfocar más en lo que es la actuación".

En efecto, Poncho Herrera no ha vuelta a estar en algún proyecto como cantante y por el contrario, ha conseguido entrar al mundo del cine tanto en México como Estados Unidos.

