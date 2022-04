"La verdad genética pesará más": Julio Iglesias acorralado por demandas de paternidad

Javier Santos no se rinde en el cansado camino de conseguir el lugar que le corresponde en la vida de Julio Iglesias, quien se ha negado tajantemente a reconocerlo como hijo fuera del matrimonio. Lo anterior a pesar de tener una prueba de ADN positiva que confirma la relación entre ambos.

Su abogado, Fernando Osuna, nos confirmó que luego de que las leyes españolas estimaran el caso como “cosa juzgada”, insistirá ahora en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, cuyos responsables tendrán la tarea de juzgar este caso, que desde 2016 no ha podido darle la razón a Javier, a pesar de tener pruebas irrefutables que confirman la paternidad biológica de Julio Iglesias.

El término “cosa juzgada” refiere que la justicia española analizó el caso en los años 90, aunque sin esta prueba de ADN, la cual, obviamente cambiaría el resultado.

Hasta el momento, Julio Iglesias no ha aceptado someterse a una prueba de ADN; sin embargo, es sabido por muchos del poder que tiene en su país, donde sostiene amistad en todas las esferas de gobierno, incluida la Casa Real Española. Aparentemente podría tratarse de un caso que, “por amistad”, busca no importunarlo.



“LA VERDAD GENÉTICA PESARÁ MÁS QUE CUALQUIER COSA”

Entrevistamos al abogado Fernando Osuna, quien nos explicó lo que sigue en el viacrucis de Javier Santos por obtener un reconocimiento público y el apellido Iglesias. Además, detalló qué pasaría en caso de no conseguir la justicia deseada.

No se dan por vencidos... No. El caso de la paternidad de Julio Iglesias se encuentra ya en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Ahí ya tenemos muchísimas sentencias, específicamente 11, y esperamos que se haga justicia.

¿Confían en las autoridades españolas? Sí, y sin lugar a dudas, la verdad genética pesará más que cualquier cosa, porque es una realidad científica el parentesco entre Javier y Julio Iglesias.

¿Afectará el término “cosa juzgada” en este nuevo proceso? No. La “cosa juzgada” meramente establece no volver a abrir un juicio anterior; sin embargo, ahora el caso de paternidad es más importante, y el Tribunal Europeo de Derechos humanos lo sabe; no creo que se contradiga.