La verdad de lo que le pasó a Eduin Caz y por qué terminó en una ambulancia

A sus 27 años, Eduin Caz vive uno de los mejores momentos de su carrera, pero su cuerpo le hizo un llamado de atención para cuidar su salud. Una foto alertó en redes sociales pues se veía que lo trataron en una ambulancia.

Todo comenzó cuando el viernes 6 de mayo se canceló su concierto en el Foro Sol por las condiciones climatológicas. Esa noche bebió mucho alcohol, así que para el día siguiente su estómago lo advirtió con el dolor; se inyectó para apaciguar el malestar.

"Terminé muy borracho y me dolía el estómago. El sábado amanecí un poquito malo, con un dolor de panza muy cabrón, muy irritante y con diarrea. Antes del show me inyecté para el dolor y tomé, y ahora tomé de alegría porque me la estaba pasando a todo dar”, dijo con honestidad.

Tras el concierto del sábado 7 de mayo, Eduin volvió a ingerir alcohol, pero ahora "de alegría". Por si fuera poco, comió una birria. "Era demasiado para mi cuerpo".

"Me pegó una acidez, pero era como un dolor en el corazón y en la espalda, que me caí, me derrumbé. Cuando siento yo que pasa eso sentí caliente, como si me prendieran fuego pero más por la espalda. Ya no aguanté y me desvanecí y fue cuando llegó la ambulancia".

El gran detalle, es que Eduin Caz tiene una hernia hiatal, por lo que debería mantener una dieta estricta y evitar consumir café, harinas ni alimentos y bebidas que le generen acidez.