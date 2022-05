La venganza de Nodal contra Grupo Firme: "Me pisotearon y ahora son famosos por mí"

Dice Cristian Nodal que el pleito que tuvo con Grupo Firme fue producto de su inmadurez, ya que las declaraciones que originaron la pelea las hizo cuando tenía apenas 17 años.

"Yo era un niño", dijo el cantante durante una transmisión en vivo en la que respondió preguntas de sus seguidores.

Una de esas preguntas fue si algún día tendrá una colaboración con Grupo Firme, la banda liderada por Eduin Caz, y fue ahí donde Nodal recordó el incidente que tuvo con ellos.

"A mí me pasó que cuando me preguntaron, yo no sabía realmente, yo escuché su música y no me había gustado, porque no me había gustado en ese momento, ahora me gustan varias canciones, pero es porque traen otro mensaje", dijo el cantante al recordar que la rivalidad con Eduin Caz efectivamente surgió a causa de esos comentarios.

Nodal asegura que la respuesta de Grupo Firme fue desproporcionada en su contra, ya que "lo pisotearon" justo en el momento en que su carrera comenzaba a despegar.

"Cuando empecé fue como que dijeron: 'ah el chamaquito tiene talento', pero después me pisotearon porque me vieron como competencia, y no se daban cuenta que yo era un niño que cantaba su música, entonces se me cayeron".

Por esa razón, el cantante dice que solo hará duetos y colaboraciones musicales con "gente que yo quiera" y nunca por compromiso o por quedar bien con alguien.

Sincero como es, Nodal aceptó que Grupo Firme hoy se merece el éxito que tiene pero que fue gracias a él que están en el pináculo de su carrera.

"Siento que ese error que cometí (hablar mal de ellos), gracias a Dios, le dio luz a ese grupo, pero ellos lo usaron mal porque dijeron que yo no sé qué, sacaron ventaja porque dijeron que yo había dicho que su música era una mie... y sacaron ventaja de eso. A ellos les ha costado demasiado para llegar a donde están y Eduin canta muy bien".