"La vacuna me salvó": Laura Flores y las secuelas tras contagiarse de COVID-19

Laura Flores afrontó el COVID sola, pues se encontraba en México trabajando cuando se contagió, estando vacunada. Sintió miedo al no tener a su familia cerca, pero sacó ánimos para recuperarse y regresar a su hogar en Estados Unidos.

La actriz perdió el gusto y el olfato mientras tuvo el virus, y le dolieron las articulaciones, pero afortunadamente no se complicó, algo que ella le agradece a todas las precauciones que tomó y al estar inmunizada. Recuperada y de vuelta al ruedo, ahora como participante del reality show de Telemundo Así se baila, la artista cuenta a TVyNovelas cómo vivió la enfermedad.

¿Qué sentiste cuando te enteraste de que tenías COVID? Enterarme de que tenía COVID fue como si me cayera un balde de agua helada. Fue una impresión muy fuerte, porque uno siempre tiene la idea de que no te pasará nada. Me preocupé muchísimo y me dio mucho nervio, ya que pese a que estoy vacunada, uno no sabe si se pondrá mal o no. A pesar de toda la información que uno tiene, el miedo siempre está presente, y eso no es bueno, porque te baja las defensas.

¿Qué fue lo más difícil? Sin duda, lidiar con el miedo, con el hecho de que estaba lejos de mi familia. Estar en México y aguantar esta enfermedad sin mi esposo e hijos, porque ellos estaban en mi casa en Estados Unidos, fue algo muy difícil. Viví mucha incertidumbre.

¿Qué síntomas tuviste? Me llamó la atención que nunca tuve fiebre, me sentía un poco con calentura, pero no llegué a registrar fiebre, nunca dejé de oxigenar bien, aunque tenía mucha presión en el pecho. La congestión en la nariz me duró mucho tiempo y me dieron unos dolores muy fuertes en las articulaciones. Yo tengo una rodilla operada que tiene unos clavos, y cuando me dio COVID sentí un dolor en la rodilla de muerte y no estaba haciendo ningún tipo de actividad, porque estaba guardando reposo. Luego de salir negativa, la rodilla me siguió doliendo y he tenido que usar rodilleras e ir a médico. Yo creo que la vacuna me salvó de ponerme peor; a pesar de lo que mucha gente opine, yo creo que es necesaria la vacuna.

¿Te quedaron otras secuelas? El gusto me regresó, pero todavía el olfato no lo recupero al cien por ciento. ¿Cuánto tiempo estuviste con COVID? Yo salí positiva el 9 de agosto, y negativa el domingo 22 de agosto. En ese momento es cuando pude regresarme a Estados Unidos con mi familia, un día después de mi cumpleaños.

¿Después de vacunada seguiste tomando precauciones? Claro, yo seguí con todos las precauciones, pero algo que tiene esta enfermedad es que es como la humedad en las paredes, se te mete por donde menos lo imaginas.

¿Eres la primera de tu familia que tuvo COVID? A mi hermano le dio, pero él vive en Texas.

¿Tuviste alguna alimentación especial? Sí, mi doctor me recomendó que comiera mucha fruta y verdura, y poca proteína. Tomé muchas vitaminas, que son las tres B (B1, B6 y B12), zinc y magnesio. También tomé otros medicamentos y antibióticos que me recetaron, no probé el dióxido de cloro.

¿Cuál es tu mayor recomendación para que las personas se sigan cuidando del COVID? Primero, que se vacunen, y segundo, que sigan cuidándose. Yo vivo en Florida (Estados Unidos) y hay mucha gente que ya no se coloca la mascarilla. Mis hijos tienen prohibido quitarse el cubrebocas en la escuela, y hay muchos alumnos que se lo quitan. Yo lo uso para donde quiera que vaya, y sigo evitando lugares cerrados que estén muy conglomerados.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!