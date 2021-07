La última entrevista de Alfonso Zayas con TVyNovelas... Desde su ventana

Hace unos meses pudimos platicar con Alfonso Zayas, quien debido a la pandemia, decidió resguardarse en su casa y no salir ni a la esquina durante casi un año.

Sin imaginarlo, se convirtió en la última entrevista que el actor que marcó una época en el cine mexicano platicara con TVyNovelas, desde el balcón de su casa, en Cuernavaca, Morelos.

Al pie de su ventana, nos confesó estar ya desesperado por la actual contingencia sanitaria.

"Llevo viviendo aquí 36 años, atraído por el clima maravilloso de la Ciudad de la Eterna Primavera y huyendo del tráfico de la CDMX, pero el último ha sido encerrado y me diento de la chin... Ha sido muy duro estar en casa sin salir", dijo el comediante.

"No tengo planeado irme, aquí me gusta vivir por su clima, su gente, su vegetación. No cambio este lugar por nada".

Alfonso aseguró que esperaba retomar los escenarios y concluir sus proyectos pendientes con sus queridos colegas Luis De Alba, Benito Castro y Alejandro Suárez.

"Ya quiero termine esta pandemia. No es fácil, pero tenemos que enfrentarla. Mi consejo es que tratemos de salir adelante, pasar tiempo con la familia. Mi esposa me cuida mucho, me atiende, vienen mis hijas a saludarme, pero no puedo salir. Está de la chin...".

Alfonso Zayas/ Foto: Pablo Antonio Castro

Padre de nueve hijos, uno de los cuales falleció en un accidente de helicóptero, abuelo nueve veces, se convertiría en bisabuelo por tercera ocasión.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!