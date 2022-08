La transformación (luego de cuatro cirugías) de Karla Panini

Karla Panini revela cuáles cirugías se ha hecho. Y le da un consejo a todos aquellos que, como ella, quieren arreglar su cuerpo: “Señoras, déjenme les quito la venda de los ojos; si no cuidas tus cirugías, cambiando hábitos alimenticios y haciendo ejercicio, créeme, no servirá de nada que te operes una y otra vez. Sorry, es la verdad”.

En su programa de Youtube “Malinfluencers”, Panini se decidió a hacer un recuenta de las modificaciones estéticas que se ha hecho a lo largo de su vida.

Contó que que lo primero que se operó fue la nariz porque no le gustaba. “Eso lo hice como intercambio por publicidad con Televisa, me operé la nariz y las bubis porque porque no tenía nada… pero nada, nada, con decirte que usaba corpiño hasta los 20 y tantos; eso sí, siempre he sido petacona y piernona”.

La nariz es lo primero que se operó

Karla Panini también explicó que luego de sus embarazos, decidió hacerse otras operaciones, pero ahora “pagadas por mi marido, Américo".

“Luego de mis bebés me hice el abdomen y la lipo. Esa me la pagó mi marido. Me hice la lipectomía que es que te recogen toda la grasa, todo el bodoque y lo cortan y lo echan a la basura”.

Después de sus embarazos, decidió quitarse grasa y arreglar su abdomen.

Además, reveló que quiere hacerse una más. “Yo que hago mucho ejercicio, me gustaría hacerme esa en la que te marcan los cuadritos”.