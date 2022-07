La transformación del 'Ajolotito': Así creció Tadeo, el hijo de Carlos Bonavides

Nació el 28 de julio de 2008 fruto del amor de Carlos Bonavides y su esposa Yodi Marcos. Ahora, Tadeo Bonavides ya es un actor reconocido por su trabajo en distintos proyectos en Televisa, que han cimentado lo que parece ser una larga carrera en el medio artístico.

Se nota que lo suyo es la actuación, y los 6 años de edad, Tadeo inició su preparación actoral en el CEA infantil.

Como muchos famosos, comenzó con apariciones en 'La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’, pero en 2019, se convirtió en 'Justito López', conocido como ‘Ajolotito’, en 'Una Familia de Diez'.

Aunque tiene dotes actorales, también ha incursionado en la música. En octubre de 2021 debutó como cantante con su primer sencillo ‘Cuando me enamoré’.

De hecho, sus sueños son muy grandes, y ha dicho que busca el sueño americano: "Quiero ser director cinematográfico y me gustaría irme a estudiar allá [EEUU], pero sin descuidar la actuación y la música".

"Desde que comencé, he insistido en hacer las cosas que quiero y no me llegan porque soy ‘hijo de’, yo voy, me presento, hago el casting, y si me quedo, qué maravilla, si no, me esfuerzo para la próxima", ha dicho sobre su esfuerzo por abrirse paso en el medio artístico.

En sus redes sociales, presume lo mucho que ya creció:

Este domingo 31 de julio lo veremos en la nueva serie de Televisa '¿Tú crees?', junto a Daniela Luján y Ricardo Margaleff, en un spin off de 'Una familia de diez'.