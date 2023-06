La transformación de Poncho de Nigris: de domador de leones a esposo ejemplar

"Cuando la gente me conoce, se da cuenta que soy a toda madre", suele decir Poncho de Nigris cada vez que lo cuestionan por la imagen de arrogante que lo ha perseguido durante gran parte de su carrera.

Poncho de Nigris es parte de una familia altamente competitiva. Su hermano Toño de Nigris fue un goleador de antología con Monterrey y la selección mexicana y su hermano Aldo siguió ese camino de futbolista, deporte en el que se llegó a cotizar en 6 millones de dólares al ser adquirido por Chivas.

Poncho, sin embargo, siempre estuvo más proclive a los reflectores que a la cancha de futbol.

Desde los 14 años se hizo aficionado a las aventuras, las más arriesgada, trabajar con felinos de gran tamaño. Hay una foto en la que aparece Poncho caminando detrás de un león.

"El que con leones anda, a reinar se enseña. Deje de trabajar con grandes felinos cuando nació mi primer hijo, estaba medio loquito pero ya se me quitó, solo quería vencer todos mis miedos", escribió en su cuenta de Instagram junto con la foto.

En otra ocasión, Poncho recordó que durante muchos años se dedicó a domar este tipo de felinos. "Me encerraba en una jaula con 5 tigres siberianos poniéndoles una rutina. Pero no lo volvería hacer por mi familia".

Antes de convertirse en celebridad gracias a su ingreso a Big Brother, Poncho mostraba ya un enorme gusto por influir en la moda. En una foto de cuando tenía 16 años, se le ve con un look peculiar. "Una foto a los 16 años en la isla del padre; flow VIKINGO. ¿A quien me parezco ? Ese corte lo vamos a poner de moda de vuelta, en los 90 la traíamos robada con ese look. Hace apenas 28 años de ata foto".

Cuando entró a Big Borther, esa personalidad arrebatada y aparentemente sin límites lo llevó hasta la final, en la que quedó en tercer lugar. "Yo sabía que no iba a ganar", le dijo a Adal Ramones cuando salió de la competencia.

Tras un breve paso como galán de Irma Serrano "La Tigresa" y tras sortear el rumor de que sólo la había utilizado para escalar en el mundo de la farándula, Poncho de Nigris se convirtió en influencer.

Formó una familia con la que actualmente protagoniza una vida de ensueño que él mismo muestra a través de sus redes sociales.

"Ya estas viejo, este es tu último trabajo", le dijo Marie Claire a Poncho de Nigris en relación a su participación en La Casa de los Famosos México.

Poncho respondió tranquilo pero seguro: "No tengo nada que decirte porque las abejas no le dan explicaciones a las moscas".

Su esposa, Marcela Mistral salió en su defensa y aseguró que Poncho no es, como aseguró Marie Claire, machista ni desconsiderado. "Tú no lo puedes conocer en unos días como lo conozco yo desde hace años".

