La transformación de Luz Elena González: De reina de belleza a madre de familia

Además de forjar una carrera artística que este año llega a 30, Luz Elena González agradece también a la vida tener la hermosa familia que ha formado con su esposo, Bernardo Martínez, en 13 años de matrimonio y 18 de estar juntos. Sus hijos, Santiago, de 14 años, y María José, de nueve, son su motivo de vivir. Esta dicha la tapatía la vislumbró desde que era niña, cuando también soñaba con ser una gran deportista y abogada. De esto y más platicamos con ella en entrevista.

¿Qué recuerdos tienes de tu niñez? Me encantaban los deportes, practicaba atletismo y siempre estaba en los equipos de la escuela; soñaba con ir a unos Juegos Olímpicos. También me gustaba bailar y ponía música en mi cuarto, pero lo mío era el deporte, hasta que entré a la Ibero de Guadalajara.

Querías ser abogada, ¿verdad? Para entonces ya trabajaba como modelo y edecán; lo que ganaba me servía para pagar la colegiatura, y mi mamá me ayudaba. Dentro del modelaje conocí a una chica que reclutaba a jóvenes que querían concursar en Nuestra Belleza, me invitó y no acepté. Yo ya estaba en el segundo año de Leyes, y la verdad es que nunca he sido una mujer vanidosa.

Nadie se imaginaría que no lo eres... Nunca he sido una mujer que esté pensando: “¿Qué me voy a poner?”. Algunos profesores me decían: “¿Por qué no te arreglas más? Píntate tantito”. Yo era de las que, por frío, me llevaba la pijama abajo del uniforme, y no me importaba.

¿En qué momento surge tu gusto por el modelaje? En la universidad; mi mamá y yo estábamos en un club, y una amiga de ella, que distribuía una marca de ropa, le pidió permiso para que yo posara en sus muestrarios, y así fue que comencé en el modelaje. Entré a una agencia y estudié. Luego, en una expo, otra persona me invitó a concursar en un certamen de belleza local, me dijo que tenía todo para ganar. Me animé y gané.

¿Por qué aceptaste? Los premios eran muy atractivos: un auto, una beca para estudiar Leyes en la Universidad Panamericana, otra para estudiar inglés, joyas y ropa. Carro no tenía, quería comprarme uno para ir a la universidad, y yo feliz de haberlo logrado. Después concursé en el certamen nacional, quedé en tercer lugar y dije: “¡Hasta aquí llego! Lamentablemente, en 1994 mi papá atravesó por una crisis económica y nos pidió a sus hijos que le echáramos la mano con nuestros sueldos en lo que él encontraba trabajo. La universidad debió esperar seis meses.

¿Qué sentiste? Estudiaba en la Ibero de Guadalajara, era imposible que me esperaran seis meses, porque el ciclo era de un año. Como había ganado también una beca para estudiar actuación en la Ciudad de México, pedí chance ese año para aprovecharla, y así fue... Me enamoré de la carrera y decidí quedarme; luego conocí a un chico guapísimo y nos hicimos novios. Ese fue el mejor motivo por el que ya no quise regresar a Guadalajara.

¿Dejaste novio en Guadalajara? Sí: Agustín, era nieto del exgobernador de Jalisco Agustín Yáñez. Su familia tenía puestos políticos; incluso ya tenía planes de casarnos, y cuando le dije que quería vivir en la CDMX para estudiar actuación, planeó pedir su cambio a la Ibero para seguir nuestro noviazgo.

¿Y qué le dijiste? Ya habías conocido a otro... Le dije que no, que se esperara. Entré al CEA y conocí a este chavo... ¡Parecía un dios griego! Medía 1.90 m, rostro espectacular, sano, educado... Me enamoré perdidamente, así que regresé a Guadalajara para terminar a Agustín, y ya sabrán... ¡Fue un drama familiar! El pobre me insistía que no, pero yo lo tenía decidido. Cuatro meses después sus papás vinieron a la ciudad, me invitaron a cenar, me insistieron regresar a Guadalajara, que ellos me pagaban la universidad, la boda... Incluso querían que fuéramos a Houston por el vestido de novia, que me saliera del medio... Y pues no. Se los agradecí, les dije que estaba feliz con mi carrera de actriz, y me quedé.

¿Fuiste feliz con tu decisión? Siempre lo he sido, porque mi vida nunca se ha basado en lo material, sino en la alegría de despertar feliz todos los días y agradecer a la vida estar bien. Viví en el seno de una familia cariñosa, en un ambiente precioso... No tengo ningún trauma ni inestabilidad emocional; eso tiene mucho que ver con lo que viví de niña en mi casa. Aunque viví el divorcio de mis padres, fue una decisión de ellos.

¿Te dolió? ¡Mucho! Lo hicieron cuando ya vivía sola, ya era independiente; lo asimilé, lo acepté y lo respeté. Me dediqué a ser la mamá de mi mamá, su esposo... ¡todo! La ayudé, me encantó y me quedé a cargo de ella. En algún momento también ayudé a mi padre, a mis hermanos, cuando pude... Mis hermanos son muy trabajadores y exitosos, los amo con todo el corazón. Tengo que agradecerle a mis padres que nos hayan inculcado amor, respeto y ser siempre felices.

¿Tus papás rehicieron su vida después del divorcio? Mi papá volvió a casarse; tiene una esposa que lo cuida muchísimo, está al pendiente de él; yo al cien por ciento con mi mamá. Ella también tuvo novios, pero ya se hartó, ya no quiere; dice que son muy enfadosos. Va a cumplir 67 años y es muy feliz así; disfruta a sus amigas, se divierte y viaja mucho.

¿Sigues siendo feliz? Sí, pese a que he pasado por adversidades, sobre todo por la condición de mi hijo, que tiene autismo. Pasé por una etapa durísima, estuve en depresión mucho tiempo, con psiquiatras, psicólogos... Todo lo que fue necesario y que necesitaba reforzar para poder seguir adelante.