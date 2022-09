La transformación de Lucero: la Chispita que era fan de Miguel Bosé y ahora adora a Mijares

“Me encantaban esas épocas a principios de los 80… ¡y súper fan de Miguel Bosé, claro!” escribió Lucero cuando compartió una foto en la que aparece en la época en la que cantaba “América esta es tu canción”.

“Este vestido era de mis súper favoritos en su momento”, añadió al mensaje publicado en Instagram con la imagen en la que aparece con un vestido morado con olanes en dorado.

La década de los noventa fue la de las telenovelas para Lucero. Con producciones de Carlas Estrada, la actriz realizó sus más grandes éxitos con historias como “Los parientes pobres" y “Lazos de amor” (en la cual interpretó tres personajes al mismo tiempo). “Es una de mis novelas favoritas, ¡un trabajo inolvidable! ¡Todo en esta historia escrita por Jorge Lozano y producida por Carla Estrada fue impactante! ¿Qué tal el final?”, escribió en una publicación de Instagram en la que compartió una foto de la producción.

En la grabación de su primer disco

"Chispita es todo el amor"

Esa etapa culmina en 2005 con “Alborada”, una telenovela de época a la que Lucero le tiene un especial cariño. “¡Qué novelón de época, qué locaciones, grandes escenas y actores! Amo a Hipólita y su lema 'No hay imposibles'”.

A mediados de esa década, su carrera tiene un ligero bache por dos incidentes: uno sucedió en la obra de teatro “Regina” (un guardaespaldas sacó su arma en medio de un zafarrancho al final de una función) y el otro en la película “Zapata, el sueño del héroe”, dirigida por Alfonso Arau y que representó un fracaso en taquilla.

Lucero volvió a principios de 2010 a la televisión con “Soy tu dueña”, telenovela que la vuelve a colocar en el estrellato internacional e incluso la llaman en Brasil para protagonizar una nueva versión de "Carita de ángel".

En los años recientes, su carrera como cantante ha tenido también un nuevo impulso, sobre todo desde que decidió hacer un proyecto junto con Manuel Mijares, su ahora ex esposo. Con la gira “Hasta que se nos hizo”, Lucero y Mijares muestra una sinergía y química que ha sido aplaudida por el público.

“Aquí no hay egos, nos conocemos desde hace muchos años, incluso cobramos lo mismo”, dijo Lucero durante la presentación de este tour y en la cual también alabó a Mijares: “tiene una voz extraordinaria, es un cantante increíble, no hay razones para no estar feliz”.

