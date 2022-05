La transformación de Gaby Spanic antes de que se retire de las telenovelas

Es una de las actrices más famosas de las telenovelas, protagonista consentida en varias televisoras, pero la carrera como actriz de Gaby Spanic podría llegar a su fin.

Así lo comentó la venezolana en exclusiva para el programa 'Hoy', donde comentó que ya está pensando en detener su trayectoria en los melodramas: "Sí, ya quiero poner un alto. Llega un momento en que, como que ya hiciste lo que tenías que hacer... Quiero hacer una película, pero mientras que son peras y manzanas, pienso, ¿será que vale la pena?".

¿A qué piensa dedicarse?

Gaby Spanic ha reflexionado a qué se dedicaría, pero sobre todo, busca pasar más tiempo con su hijo: "Capaz que vendo lo poco o mucho que tenga, quiero irme con mi hijo, poner un restaurante, los años pasan y a veces nos perdemos cosas de los hijos, porque estamos aquí hasta 16 horas".

Gaby dijo que podría ser empresaria: "Uno de mis sueños es montar un restaurante de degustaciones, que no exista carta, poner un hotel boutique y vivir en el último piso".





¿Quién es Gaby Spanic cuando se apagan las cámaras?

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, nos contó: "Soy muy niña, muy juguetona, muy divertida, muy profesional, cocino riquísimo, hago muchas cremas, me encanta la música, me gusta cantar, componer, amo ser ama de casa, ir al súper. Creo que nunca paro, siempre tengo la energía a millón y disfruto mi vida. Soy un ser humano que no le gusta maquillarse, que no le gusta ponerse tacones, soy muy elemental.

Mi hijo, Gabo, es más pausado, no es tan extrovertido como yo, pero es muy maduro para su edad, tiene 13 años y ya está de mi tamaño. A veces cuando estamos en la calle me pide que no hable tan alto, que baje la voz; me cela horrible, y yo también. Cuando estamos en el gimnasio me pregunta qué hago hablando con el entrenador, pero es muy lindo.

¿Recuerdas cuando comenzaste en la televisión? He estado rebobinando tantas cosas, porque estoy cumpliendo 33 años de carrera y he hecho de todo, porque mi carrera ha sido paso a paso, no siempre fui la protagonista. Empecé haciendo papeles de extra y he pasado por muchas telenovelas, con personajes diferentes, hasta de hombre me ha tocado hacer; creo que ya llevo como cinco mil capítulos grabados.